إعدام صحفي إيراني شنقا، وكم "ريجيني" في مصر، والجيش البريطاني يستعد لحماية الحدود البحرية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الصحفي روح الله زم أُعدم شنقاً.

و اتُهم زم الذي كان يدير قناة إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي تسمى" آمادنيوز" اتُهم بإثارة العنف أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية في عام 2017.

وكان زم قد هرب من إيران وحصل على حق اللجوء في فرنسا، لكن تقارير تحدثت أن الحرس الثوري تمكن من اعتقاله في العام الماضي في العراق وأعاده إلى إيران .

وأيدت المحكمة الإيرانية العليا الثلاثاء الماضي حكم الإعدام ضد زم الذي اعتقل عام 2019 بعد قضاء سنوات في المنفى.