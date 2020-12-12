إعدام صحفي إيراني شنقا، وكم "ريجيني" في مصر، والجيش البريطاني يستعد لحماية الحدود البحرية

تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الصحفي روح
الله زم أُعدم شنقاً.
و اتُهم زم الذي كان يدير قناة إخبارية على
وسائل التواصل الاجتماعي تسمى" آمادنيوز" اتُهم بإثارة العنف أثناء الاحتجاجات المناهضة
للحكومة الإيرانية في عام 2017.
وكان زم قد هرب من إيران وحصل على حق اللجوء في فرنسا، لكن تقارير تحدثت أن الحرس الثوري تمكن من اعتقاله في العام الماضي في العراق وأعاده إلى إيران .
وأيدت المحكمة
الإيرانية العليا الثلاثاء الماضي حكم الإعدام ضد زم الذي اعتقل عام 2019 بعد
قضاء سنوات في المنفى.
ReutersCopyright: Reuters
بريكسيت: أربعة زوارق عسكرية، وفقا لوزارة الدفاع، لحماية مياه الصيد في بريطانيا.
بريطانيا والاتحاد
الأوروبي في سباق مع الزمن، فمن المقرر أن تستأنف اليوم المحادثات التجارية بين الجانبين
في بروكسل قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي وافقا عليه.
وحذر القادة في الجانبين
من أنه من غير المرجح أن يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول الأحد، وبدأ كل منهما في
طرح خطط طارئة لمواجهة الأسوأ.
وتستعد أربعة زوارق
عسكرية، وفقا لوزارة الدفاع، لحماية مياه الصيد في بريطانيا.
وقال رئيس الوزراء بوريس
جونسون إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إجراء "تغيير كبير" في قواعد حقوق
الصيد العالقة وقواعد المنافسة التجارية. بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية،
فون دير لاين، إن "عدم الاتفاق " هو الاحتمال الأكبر.
ورفض الاتحاد الأوروبي
طلب جونسون تجاوز المفوضية الأوروبية والتحدث مباشرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن القضايا العالقة.
ووفقًا لمسؤولين في
الاتحاد الأوروبي، أبلغ جونسون بأن المناقشات لا يمكن أن تتم إلا من خلال كبير
مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، الذي يتابع المباحثات مع نظيره البريطاني
في بروكسل.
هل في مصر أكثر من ريجيني؟
يفيد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية
بارتفاع عدد المتوفين بين السجناء في مراكز الاعتقال المصرية، ويورد التقرير بعض
التفاصيل التي ذكرتها منظمة تعنى بحقوق الإنسان، تعرف باسم "كوميتي فور
جستس".
ويقول التقرير إن عدد الأشخاص الذين توفوا في
مراكز الاعتقال المصرية بلغ 100 شخص خلال عام 2020، وبذلك يصل العدد
الإجمالي للمتوفين إلى أكثر من 1000 شخص منذ تولي الرئيس
السيسي السلطة في 2013.
وينقل تقرير الصحيفة مدير "كوميتي فور
جستس" التنفيذي، قوله "لم يكن ريجيني الضحية الوحيدة للسلطات المصرية،
فمن بعده جاء مواطن فرنسي اسمه "إريك لانج"، وأمريكي اسمه "جيمس
هنري لون"، وغيرهم ممن قتلوا دون محاسبة لقاتليهم ومعذبيهم حتى الآن، ووسط
صمت دولي".
ودعا مدير المنظمة – بحسب التقرير – إلى الضغط
لفتح تحقيقات في وقائع وفاة الأجانب والمصريين داخل مراكز الاعتقال في مصر.
ويقول تقرير الصحيفة إن ما ذكرته المنظمة يتزامن
مع تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن مبيعات السلاح الفرنسية لمصر لن تأخذ
في الاعتبار سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وترفض الخارجية المصرية كل الانتقادات والإدانات الخاصة بالاعتقالات وبملف حقول الإنسان في مصر. وترفض ما وصفته محاولات التأثير على سير التحقيقات.
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تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الصحفي روح الله زم أُعدم شنقاً.
و اتُهم زم الذي كان يدير قناة إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي تسمى" آمادنيوز" اتُهم بإثارة العنف أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية في عام 2017.
وكان زم قد هرب من إيران وحصل على حق اللجوء في فرنسا، لكن تقارير تحدثت أن الحرس الثوري تمكن من اعتقاله في العام الماضي في العراق وأعاده إلى إيران .
وأيدت المحكمة الإيرانية العليا الثلاثاء الماضي حكم الإعدام ضد زم الذي اعتقل عام 2019 بعد قضاء سنوات في المنفى.
بريكسيت: أربعة زوارق عسكرية، وفقا لوزارة الدفاع، لحماية مياه الصيد في بريطانيا.
بريطانيا والاتحاد الأوروبي في سباق مع الزمن، فمن المقرر أن تستأنف اليوم المحادثات التجارية بين الجانبين في بروكسل قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي وافقا عليه.
وحذر القادة في الجانبين من أنه من غير المرجح أن يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول الأحد، وبدأ كل منهما في طرح خطط طارئة لمواجهة الأسوأ.
وتستعد أربعة زوارق عسكرية، وفقا لوزارة الدفاع، لحماية مياه الصيد في بريطانيا.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إجراء "تغيير كبير" في قواعد حقوق الصيد العالقة وقواعد المنافسة التجارية. بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، إن "عدم الاتفاق " هو الاحتمال الأكبر.
ورفض الاتحاد الأوروبي طلب جونسون تجاوز المفوضية الأوروبية والتحدث مباشرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن القضايا العالقة.
ووفقًا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أبلغ جونسون بأن المناقشات لا يمكن أن تتم إلا من خلال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، الذي يتابع المباحثات مع نظيره البريطاني في بروكسل.
هل في مصر أكثر من ريجيني؟
يفيد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بارتفاع عدد المتوفين بين السجناء في مراكز الاعتقال المصرية، ويورد التقرير بعض التفاصيل التي ذكرتها منظمة تعنى بحقوق الإنسان، تعرف باسم "كوميتي فور جستس".
ويقول التقرير إن عدد الأشخاص الذين توفوا في مراكز الاعتقال المصرية بلغ 100 شخص خلال عام 2020، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى أكثر من 1000 شخص منذ تولي الرئيس السيسي السلطة في 2013.
وينقل تقرير الصحيفة مدير "كوميتي فور جستس" التنفيذي، قوله "لم يكن ريجيني الضحية الوحيدة للسلطات المصرية، فمن بعده جاء مواطن فرنسي اسمه "إريك لانج"، وأمريكي اسمه "جيمس هنري لون"، وغيرهم ممن قتلوا دون محاسبة لقاتليهم ومعذبيهم حتى الآن، ووسط صمت دولي".
ودعا مدير المنظمة – بحسب التقرير – إلى الضغط لفتح تحقيقات في وقائع وفاة الأجانب والمصريين داخل مراكز الاعتقال في مصر.
ويقول تقرير الصحيفة إن ما ذكرته المنظمة يتزامن مع تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن مبيعات السلاح الفرنسية لمصر لن تأخذ في الاعتبار سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وترفض الخارجية المصرية كل الانتقادات والإدانات الخاصة بالاعتقالات وبملف حقول الإنسان في مصر. وترفض ما وصفته محاولات التأثير على سير التحقيقات.