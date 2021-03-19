نصر الله "الحل في لبنان يبدأ بتشكيل الحكومة" وألمانيا تواجه ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسية" وحذر من أن حكومة الاختصاصيين لن تتمكن من حماية البلد إذا لم تحمها القوى السياسية.

ودعا نصرالله الى "إيجاد حل دستوري قانوني" لمعضلة تشكيل الحكومة معتبراً أنه إذا تعذر التأليف، فيجب "العودة الى تفعيل الحكومة المستقيلة.

وانتقد نصرالله بشدة قطع الطرق لأنه لا يساعد في حل الازمة بل بالعكس يعمقها، داعياً الجيش الى التدخل لمنع ذلك.

كما دعا نصرالله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى تحمّل "المسؤولية" بلجم تدهور الليرة،

وقال نصر الله في كلمة ألقاها ليل الخميس، إن "لبنان في قلب أزمة حقيقية وطنية كبرى. والحل يبدأ بتشكيل الحكومة" وأكد التزامه بحكومة اختصاصيين إذا تمكن الحريري من تشكيلها.