داعش تعلن استيلاءها على بلدة بالما في موزمبيق وتهجر أهلها، ومؤتمر المانحين حول سوريا يسعى إلى توفير مليارات الدولارات

قالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية في ميانمار إن عدد القتلى من المحتجين، منذ انقلاب الجيش على الحكومة، الشهر الماضي، تجاوز 510 قتلى، لافتة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وواجهت قوات الجيش في ميانمار المحتجين على الانقلاب العسكري بالعنف المتزايد، مما أدى إلى فرار الآلاف عبر الحدود إلى تايلاند حيث يعيدهم جنود الحدود مرة أخرى.

وقالت الحكومة التايلاندية، في وقت سابق، إنها ستحترم حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر باللاجئين، لكنها تريد تجنب "الهجرة الجماعية".

وخرج المتظاهرون إلى شوارع يانغون ومدن أخرى؛ لإعلان رفضهم الانقلاب العسكري، لكن التقارير الواردة من ميانمار تشير إلى أن المظاهرات غالبا ما تسفر عن اشتباكات مع قوات الأمن وسقوط قتلى وجرحى.

وعارضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الانقلاب العسكري وفرضت عقوبات على ميانمار، في حين تطورت العلاقات العسكرية بين ميانمار وروسيا في السنوات الأخيرة، وباعت موسكو أسلحة لجيش ميانمار كما دربت آلاف الجنود.