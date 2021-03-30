داعش تعلن استيلاءها على بلدة بالما في موزمبيق وتهجر أهلها، ومؤتمر المانحين حول سوريا يسعى إلى توفير مليارات الدولارات

انقلاب ميانمار: أعداد القتلى من المحتجين تجاوزت 500 قتيل
قالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين
الحقوقية في ميانمار إن عدد القتلى من المحتجين، منذ انقلاب الجيش على الحكومة، الشهر
الماضي، تجاوز 510 قتلى، لافتة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
وواجهت قوات الجيش في ميانمار المحتجين
على الانقلاب العسكري بالعنف المتزايد، مما أدى إلى فرار الآلاف عبر الحدود إلى
تايلاند حيث يعيدهم جنود الحدود مرة أخرى.
وقالت الحكومة التايلاندية، في وقت
سابق، إنها ستحترم حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر باللاجئين، لكنها تريد تجنب
"الهجرة الجماعية".
وخرج المتظاهرون إلى شوارع يانغون
ومدن أخرى؛ لإعلان رفضهم الانقلاب العسكري، لكن التقارير الواردة من ميانمار تشير
إلى أن المظاهرات غالبا ما تسفر عن اشتباكات مع قوات الأمن وسقوط قتلى وجرحى.
وعارضت الولايات المتحدة وبريطانيا
والاتحاد الأوروبي الانقلاب العسكري وفرضت عقوبات على ميانمار، في حين تطورت
العلاقات العسكرية بين ميانمار وروسيا في السنوات الأخيرة، وباعت موسكو أسلحة لجيش
ميانمار كما دربت آلاف الجنود.
قناة السويس: عبور 113 سفينة حتى الآن
أدلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم تناول فيها حركة الملاحة في القناة وأكد أن حركة الملاحة قد عادت إلى العمل بوتيرة مستمرة منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس.
وعبرت حتى الآن 113 سفينة نحو الشمال والجنوب. وأضاف رئيس الهيئة: لدينا 422 سفينة عالقة، ونحتاج إلى ثلاثة أيام لإتمام عبورها جميعا. كما أكد أن الهيئة استعانت بقاطرتين فقط من خارج مصر لتعويم السفينة.
أما بالنسبة للخسائر فتقدر بـ15 مليون دولار يوميا على مدار الأيام الستة التي توقفت خلالها الملاحة.
ولأول مرة تعوم سفينة جانحة دون الحاجة إلى تفريغ الحمولة، ودون إصابات أو تسريب أو ضرر للسفينة.
وقال الفريق أسامة ربيع: لازلنا بانتظار تقرير فريق التحقيق لمعرفة أسباب جنوح المركب.
ReutersCopyright: Reuters
تنظيم الدولة يعلن استيلاءه على مدينة بالما في موزمبيق
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق إثر هجوم بدأه منذ أسبوع تقريبا وأدّى إلى فرار الآلاف من سكانها بحرا وسيرا على الأقدام.
وهاجم بدءا من الأربعاء، المسلحون مدينة بالما الساحلية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 75 ألف نسمة وتقع على مسافة حوالى 10 كيلومترات من مشروع غاز ضخم تديره مجموعة توتال الفرنسية ويتوقّع أن يبدأ الإنتاج فيه خلال عام 2024.
وقُتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة جرّاء الهجوم، بينما يستمر نزوح الآلاف من المنطقة مستخدمين كل السبل المتاحة، وفق ما أفاد به شهود عيان.
ونشر مساء الاثنين تنظيم الدولة شريط فيديو ظهر فيه حوالى مئة مسلّح من مقاتليه، معظمهم من الشبّان.
صور الفيديو الذي نشرته وكالة "أعماق" الناطقة باسم التنظيم بحسب ما قاله عدد من الخبراء لوكالة فرانس برس في موكيمبوا دي بريا، وهو ميناء آخر في المنطقة استولى عليه مقاتلوا التنظيم، ولم يتمكّن الخبراء من تحديد متى صوّر بالضبط هذا الفيديو.
وقتل عشرات الأشخاص في الهجوم الواسع الذي نفذه المسلحون من ثلاث جبهات، ويعد أكبر تصعيد يضرب شمال موزمبيق منذ 2017.
ودانت الأمم المتحدة بشدّة الهجمات على المدينة الساحلية، وأعربت الولايات المتحدة عن التزامها العمل مع سلطات موزمبيق لمواجهة تنظيم الدولة.
الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين "سوريا كابوس حي"
من المتوقع أن يلقي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة في مؤتمر جنيف للمانحين من أجل سوريا. وقال قبيل جلسة اليوم إن سوريا هي "كابوس حي" حيث لا يمر يوم على نصف أطفالها تقريبا بدون حرب، و60 في المئة من السوريين معرضون لخطر الجوع.
وتسعى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تقديم أكثر من عشرة مليارات دولار لدعم وتمويل عمليات الإغاثة خلال العام المقبل في سوريا والمناطق المحيطة بها.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تستطيع في اليوم الأخير لمؤتمر الدول المانحة تأمين الدعم اللازم لسوريا وللدول المجاورة لها، التي تستقبل اللاجئين السوريين.
ويقول المنظمون إن 10 سنوات من الحرب أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وعمق تفشي وباء كورونا الأزمة مما أدى بالتالي إلى تعميق الفقر واليأس.
لكن المخاوف من الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها الإغلاق الشامل في معظم الدول الغنية تتزايد، إذ تسعى تلك الدول إلى تقليص ميزانية المساعدات الخارجية.
ويجتمع أكثر من 80 وفدا من 50 دولة في الاتحاد الأوروبي وممثلون من الأمم المتحدة إلى جانب مؤسسات مالية ومنظمات حكومية وغير حكومية في المؤتمر الذي بدأ أعماله الاثنين.
ومن المتوقع أن يصل المشاركون إلى قرار في هذا الشأن قبيل انتهاء أعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء.
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انقلاب ميانمار: أعداد القتلى من المحتجين تجاوزت 500 قتيل
قالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية في ميانمار إن عدد القتلى من المحتجين، منذ انقلاب الجيش على الحكومة، الشهر الماضي، تجاوز 510 قتلى، لافتة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
وواجهت قوات الجيش في ميانمار المحتجين على الانقلاب العسكري بالعنف المتزايد، مما أدى إلى فرار الآلاف عبر الحدود إلى تايلاند حيث يعيدهم جنود الحدود مرة أخرى.
وقالت الحكومة التايلاندية، في وقت سابق، إنها ستحترم حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر باللاجئين، لكنها تريد تجنب "الهجرة الجماعية".
وخرج المتظاهرون إلى شوارع يانغون ومدن أخرى؛ لإعلان رفضهم الانقلاب العسكري، لكن التقارير الواردة من ميانمار تشير إلى أن المظاهرات غالبا ما تسفر عن اشتباكات مع قوات الأمن وسقوط قتلى وجرحى.
وعارضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الانقلاب العسكري وفرضت عقوبات على ميانمار، في حين تطورت العلاقات العسكرية بين ميانمار وروسيا في السنوات الأخيرة، وباعت موسكو أسلحة لجيش ميانمار كما دربت آلاف الجنود.
قناة السويس: عبور 113 سفينة حتى الآن
أدلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم تناول فيها حركة الملاحة في القناة وأكد أن حركة الملاحة قد عادت إلى العمل بوتيرة مستمرة منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس.
وعبرت حتى الآن 113 سفينة نحو الشمال والجنوب. وأضاف رئيس الهيئة: لدينا 422 سفينة عالقة، ونحتاج إلى ثلاثة أيام لإتمام عبورها جميعا. كما أكد أن الهيئة استعانت بقاطرتين فقط من خارج مصر لتعويم السفينة.
أما بالنسبة للخسائر فتقدر بـ15 مليون دولار يوميا على مدار الأيام الستة التي توقفت خلالها الملاحة. ولأول مرة تعوم سفينة جانحة دون الحاجة إلى تفريغ الحمولة، ودون إصابات أو تسريب أو ضرر للسفينة.
وقال الفريق أسامة ربيع: لازلنا بانتظار تقرير فريق التحقيق لمعرفة أسباب جنوح المركب.
تنظيم الدولة يعلن استيلاءه على مدينة بالما في موزمبيق
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق إثر هجوم بدأه منذ أسبوع تقريبا وأدّى إلى فرار الآلاف من سكانها بحرا وسيرا على الأقدام.
وهاجم بدءا من الأربعاء، المسلحون مدينة بالما الساحلية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 75 ألف نسمة وتقع على مسافة حوالى 10 كيلومترات من مشروع غاز ضخم تديره مجموعة توتال الفرنسية ويتوقّع أن يبدأ الإنتاج فيه خلال عام 2024.
وقُتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة جرّاء الهجوم، بينما يستمر نزوح الآلاف من المنطقة مستخدمين كل السبل المتاحة، وفق ما أفاد به شهود عيان.
ونشر مساء الاثنين تنظيم الدولة شريط فيديو ظهر فيه حوالى مئة مسلّح من مقاتليه، معظمهم من الشبّان.
صور الفيديو الذي نشرته وكالة "أعماق" الناطقة باسم التنظيم بحسب ما قاله عدد من الخبراء لوكالة فرانس برس في موكيمبوا دي بريا، وهو ميناء آخر في المنطقة استولى عليه مقاتلوا التنظيم، ولم يتمكّن الخبراء من تحديد متى صوّر بالضبط هذا الفيديو.
وقتل عشرات الأشخاص في الهجوم الواسع الذي نفذه المسلحون من ثلاث جبهات، ويعد أكبر تصعيد يضرب شمال موزمبيق منذ 2017.
ودانت الأمم المتحدة بشدّة الهجمات على المدينة الساحلية، وأعربت الولايات المتحدة عن التزامها العمل مع سلطات موزمبيق لمواجهة تنظيم الدولة.
الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين "سوريا كابوس حي"
من المتوقع أن يلقي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة في مؤتمر جنيف للمانحين من أجل سوريا. وقال قبيل جلسة اليوم إن سوريا هي "كابوس حي" حيث لا يمر يوم على نصف أطفالها تقريبا بدون حرب، و60 في المئة من السوريين معرضون لخطر الجوع.
وتسعى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تقديم أكثر من عشرة مليارات دولار لدعم وتمويل عمليات الإغاثة خلال العام المقبل في سوريا والمناطق المحيطة بها.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تستطيع في اليوم الأخير لمؤتمر الدول المانحة تأمين الدعم اللازم لسوريا وللدول المجاورة لها، التي تستقبل اللاجئين السوريين.
ويقول المنظمون إن 10 سنوات من الحرب أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وعمق تفشي وباء كورونا الأزمة مما أدى بالتالي إلى تعميق الفقر واليأس.
لكن المخاوف من الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها الإغلاق الشامل في معظم الدول الغنية تتزايد، إذ تسعى تلك الدول إلى تقليص ميزانية المساعدات الخارجية.
ويجتمع أكثر من 80 وفدا من 50 دولة في الاتحاد الأوروبي وممثلون من الأمم المتحدة إلى جانب مؤسسات مالية ومنظمات حكومية وغير حكومية في المؤتمر الذي بدأ أعماله الاثنين.
ومن المتوقع أن يصل المشاركون إلى قرار في هذا الشأن قبيل انتهاء أعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء.