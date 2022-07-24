وزير الخارجية الروسي في مصر ضمن جولة أفريقية، وبابا الفاتيكان "يطلب الصفح" مجددا في كندا

البابا فرنسيس يتوجه إلى كندا لتجديد اعتذاره للسكان الأصليين
توجه البابا فرنسيس الأحد إلى كندا في زيارة يفترض أن يجدد خلالها طلب الصفح عن دور الكنيسة في مأساة المدارس الداخلية للسكان الأصليين.
وسجّل حوالى 150 ألف طفل من السكان الأصليين قسرا في أكثر من 130 مدرسة داخلية مدعومة من الدولة وتدير معظمها الكنيسة الكاثوليكية بين نهاية القرن التاسع عشر وتسعينات القرن العشرين.
وقد فصلوا عن أسرهم ولغتهم وثقافتهم وغالبا ما كانوا ضحايا لأعمال عنف، في بعض الأحيان جنسية.
ومات حوالى ستة آلاف طفل هناك في ما اعتبرته لجنة تحقيق وطنية "إبادة جماعية ثقافية"، في بلد أثار فيه اكتشاف أكثر من 1300 قبر لمجهولين في 2021 صدمة ودفع السلطات إلى إعلان "يوم مصالحة".
Andreas SOLARO / AFPCopyright: Andreas SOLARO / AFP
مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شابين وإصابة ستة، بينهم اثنان في حالة خطرة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.وقالت الوزارة إن الشابين هما محمد بشار عزيزي 25 عاماً، قتل إثر إصابته برصاصة مباشرة في الصدر، بينما قُتل الشاب عبد الرحمن جمال سليمان صبح 28 عاماً برصاصة في الرأس.وقالت مصادر محلية فلسطينية إن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في حي الياسمينة في البلدة القديمة بمدينة نابلس، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقذائف لاو مما أدى لأضرار مادية كبيرة في المنازل والمركبات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ "عمليات لمكافحة الإرهاب" في الضفة الغربية المحتلة.
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لافروف يلتقي نظيره المصري في القاهرة ضمن جولة أفريقية
يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأحد في أول زيارة لمسؤول روسي بهذا المستوى إلى القاهرة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتأتي زيارة لافروف لمصر ضمن جولة أفريقية تضم إثيوبيا وأوغندا والكونغو.
كما يلتقي لافروف الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، ويلقي كلمة في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
البابا فرنسيس يتوجه إلى كندا لتجديد اعتذاره للسكان الأصليين
توجه البابا فرنسيس الأحد إلى كندا في زيارة يفترض أن يجدد خلالها طلب الصفح عن دور الكنيسة في مأساة المدارس الداخلية للسكان الأصليين.
وسجّل حوالى 150 ألف طفل من السكان الأصليين قسرا في أكثر من 130 مدرسة داخلية مدعومة من الدولة وتدير معظمها الكنيسة الكاثوليكية بين نهاية القرن التاسع عشر وتسعينات القرن العشرين.
وقد فصلوا عن أسرهم ولغتهم وثقافتهم وغالبا ما كانوا ضحايا لأعمال عنف، في بعض الأحيان جنسية.
ومات حوالى ستة آلاف طفل هناك في ما اعتبرته لجنة تحقيق وطنية "إبادة جماعية ثقافية"، في بلد أثار فيه اكتشاف أكثر من 1300 قبر لمجهولين في 2021 صدمة ودفع السلطات إلى إعلان "يوم مصالحة".
مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شابين وإصابة ستة، بينهم اثنان في حالة خطرة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.وقالت الوزارة إن الشابين هما محمد بشار عزيزي 25 عاماً، قتل إثر إصابته برصاصة مباشرة في الصدر، بينما قُتل الشاب عبد الرحمن جمال سليمان صبح 28 عاماً برصاصة في الرأس.وقالت مصادر محلية فلسطينية إن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في حي الياسمينة في البلدة القديمة بمدينة نابلس، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقذائف لاو مما أدى لأضرار مادية كبيرة في المنازل والمركبات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ "عمليات لمكافحة الإرهاب" في الضفة الغربية المحتلة.