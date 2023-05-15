بعد فرز أكثر من 98 في المئة من الأصوات توقعات بالذهاب لجولة ثانية لأول مرة في الانتخابات التركية

الانتخابات الرئاسية التركية: كليتجدار أغلو يتعهد بالفوز على أردوغان في الجولة الثانية
تعهد كمال كيليتجدار أوغلو، منافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أن أيا من المرشحين لم يحقق نسبة 50% زائد صوت المطلوبة.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين "إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما"، مضيفا أن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".
الانتخابات الرئاسية التركية: بعد فرز أكثر من 98 في المئة من الأصوات توقعات بالذهاب لجولة ثانية
أظهرت
النتائج الأولية بعد فرز أكثر من 98 في المئة من الأصوات عدم تمكن الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان من تحقيق النسبة المطلوبة 50 في المئة زائد صوت واحد للفوز
بالانتخابات دون الذهاب إلى جولة ثانية.
وذكرت
وكالة الأناضول الرسمية أن أردوغان حصل على49.35% من
الأصوات، في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على44.97%..
وقال أردوغان أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد
منتصف الليل وسط
هتافات صاخبة "أنا أؤمن من أعماق قلبي بأننا سنواصل خدمة شعبنا في السنوات
الخمس المقبلة".
كما أعلن أن حزبه، العدالة والتنمية، فاز بأغلبية واضحة
في البرلمان.
وكان معسكر كيليتجدار أوغلو قد اعترض في البداية على
نتائج فرز الأصوات وادعى أنه في الصدارة.
لكن كيليتشدار
أوغلو ورغم خيبة الأمل من النتائج بعد تصدره الاستطلاعات قبل الانتخابات، تعهد
بالفوز على أردوغان في الجولة الثانية.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين إن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".
ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الثانية للمرة الأولى في تاريخ تركيا في مايو/ أيار28
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الانتخابات الرئاسية التركية: كليتجدار أغلو يتعهد بالفوز على أردوغان في الجولة الثانية
تعهد كمال كيليتجدار أوغلو، منافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أن أيا من المرشحين لم يحقق نسبة 50% زائد صوت المطلوبة.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين "إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما"، مضيفا أن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".
الانتخابات الرئاسية التركية: بعد فرز أكثر من 98 في المئة من الأصوات توقعات بالذهاب لجولة ثانية
أظهرت النتائج الأولية بعد فرز أكثر من 98 في المئة من الأصوات عدم تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تحقيق النسبة المطلوبة 50 في المئة زائد صوت واحد للفوز بالانتخابات دون الذهاب إلى جولة ثانية.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن أردوغان حصل على49.35% من الأصوات، في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على44.97%..
وقال أردوغان أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل وسط هتافات صاخبة "أنا أؤمن من أعماق قلبي بأننا سنواصل خدمة شعبنا في السنوات الخمس المقبلة".
كما أعلن أن حزبه، العدالة والتنمية، فاز بأغلبية واضحة في البرلمان.
وكان معسكر كيليتجدار أوغلو قد اعترض في البداية على نتائج فرز الأصوات وادعى أنه في الصدارة.
لكن كيليتشدار أوغلو ورغم خيبة الأمل من النتائج بعد تصدره الاستطلاعات قبل الانتخابات، تعهد بالفوز على أردوغان في الجولة الثانية.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين إن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".
ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الثانية للمرة الأولى في تاريخ تركيا في مايو/ أيار28