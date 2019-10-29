بالصور: مظاهرات تجتاح المدن العراقية
تشهد المدن العراقية في الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية وغياب الخدمات والفساد.
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AFP
يشهد العراق مظاهرات ضخمة في عدة مناطق بالبلاد للتنديد بالفساد والبطالة وتدهور وضع البنية التحتية. في الصورة، عراقيون يوزعون الطعام على المتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد
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Reuters
رجل دين يرتدي قناعا للوقاية من الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن في المظاهرات التي شهدتها بغداد
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Reuters
متظاهرون احتلوا إحدى البنايات في ساحة التحرير ببغداد
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THAIER AL-SUDANI
متظاهرون وسائقو "التوكتوك" يحتجون على البطالة وغياب الخدمات والفساد في بغداد
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MURTAJA LATEEF
متظاهرون يعتصمون في ساحة التحرير في بغداد. وتقول تقارير إن 63 شخصا على الأقل قتلوا في الأيام الثلاثة الأخيرة في الاحتجاجات التي عمت العاصمة العراقية وعدة مدن جنوبية
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AFP
متظاهرون يحرقون اطارات السيارات في كربلاء. تُتهم قوات الأمن العراقية باستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين ما تسبب في سقوط عشرات القتلى.
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AFP
متظاهرون يسعفون أحد عناصر قوات الأمن أصيب في المظاهرات في كربلاء
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EPA
محتجون يرفعون شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" في ساحة التحرير في بغداد
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Reuters
مؤيدون لرجل الدين مقتدى الصدر يحضرون صلاة الجمعة في مدينة الصدر شرقي بغداد
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KHALID AL-MOUSILY
"نازل آخذ حقي"، أحد العراقيين من ذوي الإعاقة يشارك في المظاهرات في بغداد
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مظاهرات العراق لم تقتصر فقط على الرجال والشباب بل شاركت نساء في احتجاجات كربلاء
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قوات الأمن العراقية تغلق جسر الجمهورية المؤدي إلى "المنطقة الخضراء" ببغداد
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AFP
متظاهر ينقل أحد الذين أصيبوا برصاص قوات الأمن في بغداد
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تشييع أحد قتلى المظاهرات في النجف. قتل نحو 200 من المتظاهرين وجرح الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات أوائل تشرين الأول / أكتوبر
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Reuters
عناصر من الحشد الشعبي يشيعون قتلى عصائب أهل الحق الذين قضوا عندما هاجم محتجون أحد مقراتهم في بغداد
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Reuters
محتجون يعتصمون في مبنى في ساحة التحرير في بغداد
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Reuters
متظاهرون في ساحة التحرير في بغداد يستخدمون المشروبات الغازية للوقاية من الغاز المسيل للدموع
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Reuters
سائق "توكتوك" يهرب من الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن في بغداد
معرض الصور
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