بالصور: مظاهرات تجتاح المدن العراقية

  • 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

تشهد المدن العراقية في الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية وغياب الخدمات والفساد.

  • طعام AFP

    يشهد العراق مظاهرات ضخمة في عدة مناطق بالبلاد للتنديد بالفساد والبطالة وتدهور وضع البنية التحتية. في الصورة، عراقيون يوزعون الطعام على المتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد

  • رجل دين Reuters

    رجل دين يرتدي قناعا للوقاية من الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن في المظاهرات التي شهدتها بغداد

  • بغداد Reuters

    متظاهرون احتلوا إحدى البنايات في ساحة التحرير ببغداد

  • تكتك THAIER AL-SUDANI

    متظاهرون وسائقو "التوكتوك" يحتجون على البطالة وغياب الخدمات والفساد في بغداد

  • بغداد MURTAJA LATEEF

    متظاهرون يعتصمون في ساحة التحرير في بغداد. وتقول تقارير إن 63 شخصا على الأقل قتلوا في الأيام الثلاثة الأخيرة في الاحتجاجات التي عمت العاصمة العراقية وعدة مدن جنوبية

  • كربلاء AFP

    متظاهرون يحرقون اطارات السيارات في كربلاء. تُتهم قوات الأمن العراقية باستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين ما تسبب في سقوط عشرات القتلى.

  • كربلاء AFP

    متظاهرون يسعفون أحد عناصر قوات الأمن أصيب في المظاهرات في كربلاء

  • الشعب EPA

    محتجون يرفعون شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" في ساحة التحرير في بغداد

  • مصلون Reuters

    مؤيدون لرجل الدين مقتدى الصدر يحضرون صلاة الجمعة في مدينة الصدر شرقي بغداد

  • معوق KHALID AL-MOUSILY

    "نازل آخذ حقي"، أحد العراقيين من ذوي الإعاقة يشارك في المظاهرات في بغداد

  • كربلاء -

    مظاهرات العراق لم تقتصر فقط على الرجال والشباب بل شاركت نساء في احتجاجات كربلاء

  • جسر -

    قوات الأمن العراقية تغلق جسر الجمهورية المؤدي إلى "المنطقة الخضراء" ببغداد

  • نقل AFP

    متظاهر ينقل أحد الذين أصيبوا برصاص قوات الأمن في بغداد

  • تشييع -

    تشييع أحد قتلى المظاهرات في النجف. قتل نحو 200 من المتظاهرين وجرح الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات أوائل تشرين الأول / أكتوبر

  • عصائب Reuters

    عناصر من الحشد الشعبي يشيعون قتلى عصائب أهل الحق الذين قضوا عندما هاجم محتجون أحد مقراتهم في بغداد

  • محتجون Reuters

    محتجون يعتصمون في مبنى في ساحة التحرير في بغداد

  • ساحة التحرير Reuters

    متظاهرون في ساحة التحرير في بغداد يستخدمون المشروبات الغازية للوقاية من الغاز المسيل للدموع

  • تكتك Reuters

    سائق "توكتوك" يهرب من الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن في بغداد

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