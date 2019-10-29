يشهد العراق مظاهرات ضخمة في عدة مناطق بالبلاد للتنديد بالفساد والبطالة وتدهور وضع البنية التحتية. في الصورة، عراقيون يوزعون الطعام على المتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد