المظاهرات والاحتجاجات تتواصل في العراق

  • 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في العراق لاسبوع سادس في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.

  • النجف AFP

    مصلون في النجف يرفعون أكفهم احتجاجا على الفساد

  • ساحة الخلاني AFP

    متظاهرون يقفون أمام مبنى وزارة المالية المحترق في ساحة الخلاني في بغداد اثناء الاحتجاجات في الـ 11 من تشرين الثاني / نوفمبر. حثت الولايات المتحدة الحكومة العراقية على اجراء انتخابات مبكرة واجراء اصلاحات جذرية وحقيقية.

  • بغداد AFP

    متظاهرون مناهضون للحكومة العراقية في ساحة الخلاني ببغداد

  • الخلاني EPA

    رجال الإطفاء يحاولون اخماد حريق نشب في مبنى في ساحة الخلاني ببغداد أثناء المواجهات الناشبة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

  • البصرة Reuters

    رجال أمن عراقيون يتصدون للمتظاهرين في البصرة

  • البصرة AFP

    مواطنون يتظاهرون ضد الحكومة العراقية أمام مبنى محافظة البصرة جنوبي البلاد

  • نسوة AFP

    نسوة عراقيات تبرعن بغسل ملابس المتظاهرين في بغداد

  • الناصرية AFP

    أعمدة الدخان ترتفع في سماء الناصرية جراء احراق اطارات السيارات من قبل المتظاهرين

  • كربلاء AFP

    نسوة عراقيات يتظاهرن ضد الحكومة في كربلاء في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر

  • تكتك AFP

    "تكتك" في ساحة التحرير ببغداد يشارك في المظاهرات ضد الحكومة. ويظهر في خلفية الصورة نصب الحرية للفنان العراقي جواد سليم

  • تكتك AFP

    الـ "التكتك" كان له دور كبير في المظاهرات في العراق. الصورة من ساحة التحرير في قلب العاصمة العراقية بغداد

  • البصرة AFP

    طلبة كلية الطب في جامعة البصرة يعتصمون أمام مبنى الجامعة تضامنا مع المتظاهرين في بغداد والعديد من مدن الجنوب العراقي للمطالبة باصلاحات واحتجاجا على الفساد

  • البصرة HUSSEIN FALEH

    طالبات في كلية الطب بجامعة البصرة يلوحن بالعلم العراقي أثناء مشاركتهن في مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة. أغلقت العديد من المدارس والكليات في العراق في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر تضامنا مع المحتجين، بينما طالبت الأمم المتحدة الحكومة العراقية باجراء اصلاحات جذرية

  • النجف HAIDAR HAMDANI

    متظاهرون يرفعون تابوت أحد قتلى الاحتجاجات في مدينة النجف. قتل 18 متظاهرا على الأقل منذ الـتاسع من الشهر الماضي على أيدي قوات الأمن العراقية

  • تابوت AFP

    متظاهرون يلفون تابوت أحد قتلى الاحتجاجات بالعلم العراقي في مدينة النجف. قتل 18 متظاهرا على الأقل منذ الـتاسع من الشهر الماضي على أيدي قوات الأمن العراقية

  • البصرة AFP

    طالبات في كلية الطب في جامعة البصرة يتظاهرن ضد الحكومة. أضرب الطلاب والمدرسون يوم الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر في الكثير من مدن العراق الجنوبية

  • ساحة الخلاني AFP

    متظاهر يرتدي قناعا واقيا من الغازات السامة يشارك في الاحتجاجات الجارية في ساحة الخلاني في بغداد (والقريبة من ساحة التحرير).

  • ساحة الخلاني AFP

    متظاهر يلوح بيده قرب نيران اشعلها محتجون في ساحة الخلاني في بغداد في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر. صعدّت الأمم المتحدة من ضغوطها لاجبار الحكومة العراقية على تفعيل حزمة من الاصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين. وتطالب المنظمة الدولية - بتأييد "المرجعية الشيعية" - بوقف فوري للعنف الذي أدي إلى مقتل أكثر من 300 انسان منذ اندلاع الاحتجاجات في الشهر الماضي.

  • البصرة AFP

    تشييع جنازة أحد قتلى الاحتجاجات الشعبية في البصرة في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر

  • البصرة AFP

    متظاهرون يشاركون في تشييع أحد القتلى الذين قضوا على أيدي قوات الأمن في البصرة في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر.

  • البصرة AFP

    متظاهرون يحملون الشموع في تشييع جنازة أحد المحتجين الذين قتلوا في البصرة في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر. قتل 18 متظاهرا على الأقل على أيدي قوات الأمن العراقية منذ التاسع من الشهر الحالي.

  • النجف AFP

    محتجون يقيمون الصلاة في أحد شوارع مدينة النجف.

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