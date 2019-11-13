المظاهرات والاحتجاجات تتواصل في العراق
تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في العراق لاسبوع سادس في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.
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AFP
مصلون في النجف يرفعون أكفهم احتجاجا على الفساد
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AFP
متظاهرون يقفون أمام مبنى وزارة المالية المحترق في ساحة الخلاني في بغداد اثناء الاحتجاجات في الـ 11 من تشرين الثاني / نوفمبر. حثت الولايات المتحدة الحكومة العراقية على اجراء انتخابات مبكرة واجراء اصلاحات جذرية وحقيقية.
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AFP
متظاهرون مناهضون للحكومة العراقية في ساحة الخلاني ببغداد
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EPA
رجال الإطفاء يحاولون اخماد حريق نشب في مبنى في ساحة الخلاني ببغداد أثناء المواجهات الناشبة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
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Reuters
رجال أمن عراقيون يتصدون للمتظاهرين في البصرة
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AFP
مواطنون يتظاهرون ضد الحكومة العراقية أمام مبنى محافظة البصرة جنوبي البلاد
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AFP
نسوة عراقيات تبرعن بغسل ملابس المتظاهرين في بغداد
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AFP
أعمدة الدخان ترتفع في سماء الناصرية جراء احراق اطارات السيارات من قبل المتظاهرين
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AFP
نسوة عراقيات يتظاهرن ضد الحكومة في كربلاء في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر
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AFP
"تكتك" في ساحة التحرير ببغداد يشارك في المظاهرات ضد الحكومة. ويظهر في خلفية الصورة نصب الحرية للفنان العراقي جواد سليم
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AFP
الـ "التكتك" كان له دور كبير في المظاهرات في العراق. الصورة من ساحة التحرير في قلب العاصمة العراقية بغداد
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AFP
طلبة كلية الطب في جامعة البصرة يعتصمون أمام مبنى الجامعة تضامنا مع المتظاهرين في بغداد والعديد من مدن الجنوب العراقي للمطالبة باصلاحات واحتجاجا على الفساد
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HUSSEIN FALEH
طالبات في كلية الطب بجامعة البصرة يلوحن بالعلم العراقي أثناء مشاركتهن في مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة. أغلقت العديد من المدارس والكليات في العراق في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر تضامنا مع المحتجين، بينما طالبت الأمم المتحدة الحكومة العراقية باجراء اصلاحات جذرية
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HAIDAR HAMDANI
متظاهرون يرفعون تابوت أحد قتلى الاحتجاجات في مدينة النجف. قتل 18 متظاهرا على الأقل منذ الـتاسع من الشهر الماضي على أيدي قوات الأمن العراقية
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AFP
متظاهرون يلفون تابوت أحد قتلى الاحتجاجات بالعلم العراقي في مدينة النجف. قتل 18 متظاهرا على الأقل منذ الـتاسع من الشهر الماضي على أيدي قوات الأمن العراقية
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AFP
طالبات في كلية الطب في جامعة البصرة يتظاهرن ضد الحكومة. أضرب الطلاب والمدرسون يوم الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر في الكثير من مدن العراق الجنوبية
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AFP
متظاهر يرتدي قناعا واقيا من الغازات السامة يشارك في الاحتجاجات الجارية في ساحة الخلاني في بغداد (والقريبة من ساحة التحرير).
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AFP
متظاهر يلوح بيده قرب نيران اشعلها محتجون في ساحة الخلاني في بغداد في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر. صعدّت الأمم المتحدة من ضغوطها لاجبار الحكومة العراقية على تفعيل حزمة من الاصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين. وتطالب المنظمة الدولية - بتأييد "المرجعية الشيعية" - بوقف فوري للعنف الذي أدي إلى مقتل أكثر من 300 انسان منذ اندلاع الاحتجاجات في الشهر الماضي.
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AFP
تشييع جنازة أحد قتلى الاحتجاجات الشعبية في البصرة في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر
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AFP
متظاهرون يشاركون في تشييع أحد القتلى الذين قضوا على أيدي قوات الأمن في البصرة في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر.
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AFP
متظاهرون يحملون الشموع في تشييع جنازة أحد المحتجين الذين قتلوا في البصرة في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر. قتل 18 متظاهرا على الأقل على أيدي قوات الأمن العراقية منذ التاسع من الشهر الحالي.
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AFP
محتجون يقيمون الصلاة في أحد شوارع مدينة النجف.
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