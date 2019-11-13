المظاهرات والاحتجاجات تتواصل في العراق

متظاهر يلوح بيده قرب نيران اشعلها محتجون في ساحة الخلاني في بغداد في الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر. صعدّت الأمم المتحدة من ضغوطها لاجبار الحكومة العراقية على تفعيل حزمة من الاصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين. وتطالب المنظمة الدولية - بتأييد "المرجعية الشيعية" - بوقف فوري للعنف الذي أدي إلى مقتل أكثر من 300 انسان منذ اندلاع الاحتجاجات في الشهر الماضي.