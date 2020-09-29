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الأمير الراحل يلقي الكلمة الافتتاحية للجلسة الرابعة الاعتيادية لمجلس الأمة الكويتي الـ 15 في أكتوبر 2019. تولى الشيخ صباح السلطة بعد صراع داخل العائلة الحاكمة على الحكم، وموافقة الشيخ سعد العبد الله الصباح على التنازل عن العرش في 23 يناير 2006/ كانون الثاني بسبب وضعه الصحي المتردي