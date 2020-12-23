عيد الميلاد في زمن فيروس كورونا: سبع طرق للاستمتاع به بمفردك

جون هاريسون

بي بي سي نيوز

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اضطر الكثيرون منا إلى إلغاء خطط احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس) هذا العام، وبالنسبة للبعض، يعني ذلك قضاء فترة الأعياد وحيداً.

وللحصول على نصائح لمن يستعدون لاستقبال العيد وحيدين والاحتفال به بمفردهم، تحدثنا إلى مؤسسة خيرية معنية بالصحة العقلية وتمتلك الخبرة النظرية في رصد هذا الأمر، أما بشأن الخبرة العملية فتحدثنا إلى شابة اعتادت قضاء فترة أعياد الميلاد بمفردها كل عام وتحب ذلك.

وخلصنا إلى هذه النصائح:

1- غضبك أمر عادي

إذا كنت غاضبا لضياع ما خططت له في هذه المناسبة، لا بأس، فذلك أمر عادي.

وفي هذا الصدد، تقول هيلين راسل، الصحفية ومؤلفة كتاب "كيف تكون حزيناً": "نحن نمر بظروف غير عادية وأعتقد أن للناس كل الحق في أن يغضبوا ويستاؤوا ويحزنوا".

وتضيف: "علينا أن نقر بذلك ونمنح أنفسنا فسحة نتآلف فيها مع هذا الحزن، فقمع الأفكار السلبية وغير مفيد هنا بل يرتد علينا بنوع من الانتقام".

وتخلص إلى القول: إن الكثيرين يجدون التغيير أمراً صعباً، لذلك لا تقلق إذا كنت تشعر بعدم الاستقرار.

2- غيّر توقعاتك

تقول مارثا ميلز، التي اعتادت قضاء فترة أعياد الميلاد بمفردها كل عام: "ربما كنت تتوقع احتفالا عائليت كبيرا وجميلا بمناسبة أعياد الميلاد، يكون مناسبة مثالية لالتقاط بعض أفضل الصور، ولكن للأسف لن يحدث هذا".

لم تكن مارثا تحب الاحتفال بعيد الميلاد، لكنها الآن متلهفة لأن تعيش هذا اليوم، بعد أن كتبت سلسلة من النصائح المفيدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر حول ذلك.

وتقول إن قبول اختلاف فترة احتفالات هذا العام يعد أمرا أساسيا. وتقترح تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى هذا اليوم: "يمكنك الآن إعادة كتابة القواعد والتخطيط لشيء مختلف".

وتعامل مارثا هذا اليوم على أنه يوم عطلة تكرسه للاهتمام بالذات ورعايتها. لذا تنصح بأن تفعل ما تحب فيه.

وإذا كانت هناك أحداث أو تقاليد لا يمكنك القيام بها في عيد الميلاد هذا العام، فقد يكون من المفيد التفكير فيها على أنها متوقفة بشكل مؤقت وليست ملغاة.

وتقول جمعية "مايند" الخيرية للصحة العقلية: "أجلوا الاحتفالات بهذه المناسبة إلى العام المقبل حتى لو اضطررتم الى أن يكون احتفالكم في الصيف".

3- التخطيط ثم التخطيط

لا تستيقظ في يوم عيد الميلاد وأنت لا تعرف ما الذي ستفعله.

ويسمح التخطيط المسبق لهذا اليوم بتقسيمه إلى أجزاء صغيرة. لذا، خطط لما ستتناوله في وجبة الإفطار، وخصص بعض الوقت للقراءة أو المشي أو مشاهدة فيلم بعد الظهر، أو الاتصال ببعض الأقارب.

وتقول مارثا: "تأكد من وجود بعض الطعام اللذيذ في منزلك وفكر بأسماء بعض الأشخاص الذين تعلم أنه بإمكانك إجراء مكالمة فيديو معهم أو مجرد إرسال رسائل نصية وتأكد من أن لديك نوعاً من جدول الأعمال لهذا اليوم".

كما توصي جمعية "مايند" للصحة العقلية ببذل بعض الجهد لترتيب منزلك ليبدو أكثر جمالاً.

وتضيف: "يمكن أن يتم ذلك بوضع زينة عيد الميلاد أو بتعليق صور إضافية على الجدران" أو حتى مجرد إعادة ترتيب المنزل بشكل بسيط. وحاول التخطيط لشيء لطيف للقيام به بعد عيد الميلاد.

وتقول المؤسسة الخيرية: "إن وجود شيء نتطلع إليه في العام المقبل يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً".

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4- افعل ما يجعلك سعيداً

اقضِ يومك بفعل الأشياء التي تستمتع بها.

وتقول المؤسسة الخيرية: "قد يكون ذلك: ممارسة رياضة الجري في الصباح أو لعب ألعاب الفيديو أو حل الألغاز". وبالمثل ، يمكن أن يكون أخذ حمام ساخن مع قراءة كتاب جيد، أو الاستلقاء على الأريكة مرتدياً بيجامتك المفضلة.

وإذا لم تكن تعاني من ضغوط السفر أو التأقلم والتوائم مع أشخاص آخرين، فيمكنك ببساطة التركيز على فعل ما يجعلك سعيداً. اشتر لنفسك هدية أو احصل على شيء كنت ترغب دائماً في الحصول عليه. وقم بتغليف الهدية وافتحها لاحقاً!

تقول مارثا: "افعل ما يجعلك تشعر بالرضا في ما يتعلق بتجاربك الحسية. على سبيل المثال أنا أحب أن أتأكد أن لدي شمعة معطرة لعيد الميلاد. إنه فقط إحساس بأن تكون لطيفاً مع نفسك".

5- تحدث إلى أناس آخرين

إذا كان هناك أشخاص تود التحدث إليهم، فيمكنك التخطيط للتحدث معهم عبر الهاتف أو عبر مكالمة فيديو. أو حتى يمكنكم مشاهدة فيلم معاً أو لعب حل الألغاز ومسابقات الإجابة عن الاسئلة في معارف مختلفة.

وتُضّيف الممثلة الكوميدية البريطانية سارة ميليكان برنامج دردشة عبر تويتر يوم عيد الميلاد في كل عام ، ويمكن لأي شخص الانضمام إليها بحسب قول مؤسسة "مايند".

وإذا كنت تشعر بالعزلة أو الإحباط، فحاول الخروج من المنزل.

تقول صوفي سكوت، أستاذة علم الأعصاب الإدراكي في في كلية لندن الجامعية: إن الخروج من المنزل، حتى لو كنت ستتجول فقط حول المبنى، هو "أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل عقلك ومزاجك".

وتوافق مارثا وتقول إن إلقاء تحيات تهنئة "عيد الميلاد مجيد" على الغرباء والذين عادة ما يخرجون لاصطحاب كلابهم للمشي في الحدائق العامة ستساعد مزاجك أيضاً.

6- تناول كل ما تشتهيه من أطعمة

إذا كنت تحب الديك الرومي وما يزال بإمكانك الحصول على واحد من متجر قريب إلى محل سكنك، فافعل ذلك. إذا كنت تكره حشواته فاشتري أشياء أخرى. لا توجد قواعد حول ما يجب أن تأكله وما لا يجب أن تأكله ، لذا ادخل بعض الأطعمة التي يمكنك أن تتطلع لتناولها.

وتقول "مايند": خطط للاستمتاع بالطعام أو الشراب المفضل لديك.

"وليس من الضروري أن يكون عشاءً، قد تكون وجبة إفطار مميزة أو بعض المشروبات الغازية الممتعة. وقد يكون ذلك عذراً جيداً لعدم تناول طعام عيد الميلاد التقليدي".

وتضيف مارثا: "إذا كنت ترغب في تناول السَلَطة فقط على مائدة الغداء، أو تناول زبدة الفول السوداني من علبتها مباشرة على الإفطار، فافعل ذلك".

7- لا تحتفل كليا

بالطبع، قد تقرر عدم الاحتفال بعيد الميلاد على الإطلاق هذا العام. يمكنك التعامل معه كما لو كان يوماً عادياً آخر.

"قد يبدو هذا أسهل من محاولة الاحتفال بمفردك، إنه أمر مفهوم تماماً إذا كنت تشعر بهذه الطريقة". تقول مؤسسة مايند.

وتضيف المؤسسة الخيرية: "إذا قررت الغاء الاحتفال بعيد الميلاد، فيمكنك إخبار الآخرين بخطتك تلك. لنفترض أنك سعيد لسماع آرائهم في يوم عيد الميلاد ولكن أخبرهم "فبإمكانهم دعمك من خلال التعامل معه مثل أي يوم آخر وعدم ذكر عيد الميلاد".

إذا كنت تخطط لتقديم هدايا، فقم بتبادلها مسبقاً قبل اليوم المحدد. وتنصح المؤسسة الخيرية بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب منشورات التهنئة بعيد الميلاد المجيد، ومحاولة تجنب الإعلانات على التلفزيون أو عبر الإنترنت.

وتقول مارثا: "يغرق الكثيرون في التفكير في قضية أنهم لن يستمتعوا بهذا اليوم في ظل تاظروف الحالية، وهذا أمر عادي، ومن المهم أن تدرك أن يوم عيد الميلاد هو يوم واحد فقط وسوف ينتهي بسرعة".