مهرجان "هاربين" في الصين: قلاع ومعابد وجسور على الجليد

افتتح مهرجان هاربين الدولي السابع والثلاثون للنحت على الجليد والثلج في الصين أمام الزوار، ويضم أبراجا وقصورا وقلاعا مجمدة.

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ويعتبر المهرجان في هاربين، مدينة في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين، واحدا من أكبر المهرجانات من نوعه.

ويتميز بهياكل شاهقة من الجليد والثلج، وسوف يستضيف أنشطة مثل التزلج، وهوكي الجليد، وكرة القدم على الجليد، والتزلج السريع، ومسابقات التزلج على جبال الألب.

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ومع تقييد الدخول إلى الصين بسبب وباء كورونا، من المتوقع أن يشكل السياح المحليون غالبية الزوار.

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صدر الصورة، SHUTTERSTOCK

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وبدأ المهرجان في عام 1963 وانقطع أثناء الثورة الثقافية الصينية، واستؤنف مرة أخرى في عام 1985.

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وفي ديسمبر/ كانون الأول، قام حوالي 300 "عامل مناجم الجليد"، العديد منهم عمال بناء ومزارعين، ببناء هياكل الجليد الشاهقة للمهرجان.

صدر الصورة، CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

صدر الصورة، CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

صدر الصورة، CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

ولبناء المدينة المتجمدة، منح عشرات الآلاف من الكتل الجليدية من نهر سونغهوا المتجمد الذي يبلغ عرضه كيلومترا، والذي يشق طريقه عبر هاربين.

صدر الصورة، CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

ونقلت بعد ذلك الكتل بالشاحنات إلى مكان المهرجان، حيث استخدمت لبناء قلاع بالحجم الطبيعي ومعابد باغودا وجسور وحتى مطعم وجبات ساخنة شغال.

صدر الصورة، CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

وقال عامل منجم الجليد وانغ كيوشنغ لوكالة رويترز لماذا احتاجوا إلى استخدام الجليد من النهر: "الجليد الاصطناعي ليس بهذه السماكة، وليس قويا بما يكفي ليحمل الريح".

وكان العمال يرتدون أحذية مطاطية تصل إلى الركبة ، وسترات من أسفل، وقفازات سميكة وقبعات ذات أغطية لحماية آذانهم من درجات الحرارة المنخفضة.

صدر الصورة، CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

وقال تشانغ وي لرويترز "نأتي لتعدين الجليد في السادسة صباحا كل يوم."

"نحتاج إلى العمل الإضافي أحيانا، حتى الساعة 8 أو 9 مساء، حتى بعد منتصف الليل."

وضعت كتل الجليد فوق بعضها البعض لبناء الجدران.

صدر الصورة، CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

ثم قام العمال بتشكيلها وتشذيبها وتقطيعها حسب الحجم باستخدام المناشير وشوك المخللات وأزاميل الأسنان.

صدر الصورة، CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

أثناء العمل، تناول عمال مناجم الجليد غداءهم - وعاء من النودلز الحارة أو الزلابية أو الكعك المطهو على البخار - في مقاصف مؤقتة مصنوعة من أعمدة خشبية وأغطية بلاستيكية.

صدر الصورة، CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

وتضاء الهياكل الجليدية المتقنة في الليل بمجموعة رائعة من الألوان.

صدر الصورة، CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

ويستمر مهرجان هاربين للجليد حتى 25 فبراير/ شباط 2021.