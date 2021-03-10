فيروس كورونا: مشروع فني لصبي بريطاني يجمع 100 ألف جنيه استرليني للمستشفيات

التعليق على الصورة، رسم نوح خلفية هذه اللوحة التي أكملها الفنان فريمان، والذي يعمل في خدمة الصحة الوطنية البريطانية أيضا

جمع صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، عبر مشروع فني نفذه خلال فترة الإغلاق العام جراء تفشي فيروس كورونا، نحو 100 ألف جنيه استرليني قدمها لمصلحة جمعية خيرية في المجال الصحي.

وقد تقدم 250 فناناً من مختلف أنحاء العالم لمساعدة الصبي، وهو من ذوي الإعاقة، والمساهمة معه في مشروعه.

وبدأ الصبي نوح (نوا) ، الذي يعاني من استسقاء في الرأس والصرع والشلل الدماغي، بالرسم على الورق المقوى في منزله في ديدهام، في مقاطعة إسيكس قبل عام.

وحض والده الفنانين عبر منصة إنستغرام على مساعدة ابنه على إكمال رسم اللوحات التي بدأ بها نوح، والمساهمة في مشروعه.

وقد عرضت تلك اللوحات لاحقا في معرض قبل بيعها في المزاد العلني لصالح جمعية مستشفيات كولتشستر وإيبسويتش الخيرية.

وأرسل جونز والد الصبي، الخلفيات التي رسمها ابنه إلى الفنانين، الذين أضافوا عليها لمسات تكميلية وجعلوها لوحات فنية كاملة وأعادوا إرسالها إليه.

التعليق على الصورة، وضعت الفنانة رافائيلا بيرتوليني اللمسات الأخيرة على الرسمة التي على اليسار، بينما تعاونت الفنانة لين كونروي مع نوح لإنهاء الرسمة التي على اليمين

التعليق على الصورة، اشترت عائلة نوح هذه اللوحة في المزاد، والتي رسمتها الفنانة لويز بيرد، وصورت نوح فيها في صورة سوبرمان

وبُيع أكثر من 200 لوحة في المزاد العلني على موقع إيباي التجاري، وجنى من ورائها أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني، كما كسب باقي المبلغ من مبيعات الكتب التي تضمنت تفاصيل عن تلك الأعمال الفنية والتبرعات.

وقال ناثان جونز، إنه في البداية كان يأمل في جمع مبلغ 500 جنيه إسترليني فقط، لكنه "ذُهل تماماً" بالمبلغ الإجمالي في نهاية الأمر. مضيفاً، أنها كانت طريقة مثالية لتقديم الشكر للأطباء الذين "لعبوا دوراً كبيراً" في حياة نوح.

وقال: "لقد فاق االأمر كل توقعاتنا وبشكل اسثنائي، لذا نود أن نتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى جميع الفنانين المشاركين على عروضهم السخية".

ويتابع: "ستحدث الأموال التي يتم جمعها فرقاً كبيراً للكثير من العائلات مثل عائلتنا".

التعليق على الصورة، تعاون الفنان فارك مع نوح لإنجاز هذه القطعة التي على اليسار ، بينما أكمل الفنان أي بي الرسمة التي على اليمين.

التعليق على الصورة، نشر والد نوح ناثان هذه الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل/نيسان وحظيت بردود كثيرة

وتعاون مع نوح في مشروعه، فنانون من المملكة المتحدة وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والسويد وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا.

وقررت العائلة جمع الأعمال الفنية في كتاب بعنوان "باغراوند بوب"، وقد عرضت اللوحات في غاليري "فيرست سايت" في كولتشيستر.

وقال جونز: "لقد بدأنا بهذا المشروع كوسيلة لتمضية الوقت، لكنه تحول إلى شيء مميز للغاية".

ويضيف: "أشعر وكأننا أسهمنا في صناعة جزء صغير من التاريخ خلال فترة الإغلاق، على مل أن تعكس هذه الأعمال الفنية تلك اللحظة من زمننا، وأن تصبح مقتنيات فنية ولو كانت بسيطة".

صدر الصورة، Nathan Jones التعليق على الصورة، الصبي نوح ، الذي يعاني من استسقاء في الرأس وصرع وشلل دماغي في المعرض

التعليق على الصورة، رسم هذا الفنان هذه اللوحة مستخدماً الخلفية التي رسمها نوح والتقط صورة إلى جانبها مع والد نوح ناثان جونز في المعرض