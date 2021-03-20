بالصور: الربيع يحلّ على العالم رغم الوباء
لم تتأخر براعم الربيع عن موعدها هذا العام، وبدأت زهور الكرز بالتفتح في حدائق المدن حول العالم.
رغم الحجر والإغلاق والإجراءات الصحية، لم يتردّد الناس في الاحتفال بتجدّد الطبيعة الذي لم يعقه كوفيد - 19.
التقطت الصورة (فوق) يوم 14 مارس/آذار في مدينة ووهان الصينية، التي أصبحت معروفة في كل أنحاء العالم لاعتبارها منشأ فيروس كورونا المستجد. ويظهر سيّاح يلتقطون الصور لأزهار الكرز في إحدى حدائق المدينة.
ويرتدي صينيون الثياب التقليدية أثناء احتفال "جولة الربيع".
صينيون يرقصون بمجسمات تنانين تقليدية، أثناء الاحتفال بيوم الاعتدال الربيعي (يوم 20 مارس).
أما في إنجلترا، فالجميع يترقب بدء تخفيف إجراءات الإغلاق العام التي فرضت على السكان التزام بيوتهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 - سيكون موعد الرفع التدريجي لهذه الإجراءات يوم 29 مارس.
ويوم 9 مارس، التقطت هذه الشابة صوراً لها بثوبها الربيعي في حديقة سانت جيمس في قلب العاصمة لندن، وتظهر أزهار النرجس التي تزهر في هذا الوقت من العام.
وفي موسكو، التي بدأت درجات الحرارة فيها تزيد عن الصفر بقليل منذ منتصف الشهر الحالي، بائع زهر النرجس يحاول بيع باقاته وسط العاصمة. الصورة التقطت يوم 16 مارس ودرجة الحرارة 3 درجات مئوية.
وشراء زهور الربيع جزء أساسي من تحضيرات الإيرانيين لعيد النوروز - هذه صورة لامرأة في طهران يوم 19 مارس.
وأكراد سوريا يحتفلون أيضاً بالألوان. شابة من القامشلي، شمال شرقي سوريا، ترتدي زياً كردياً تقليدياً يوم 10 مارس.
أما في بولندا، التي تخشى من أن تضربها موجة ثالثة من فيروس كورونا، يستعدّ السكان لعيد الفصح، رغم احتمال عدم قدرة العائلات على اللقاء. صورة لبائعات الزهور في أحد الأسواق القديمة، يوم 16 مارس.
جلسة تصوير لأزياء الربيع في شوارع العاصمة الألمانية، برلين، يوم 15 مارس.
صورة التقطت يوم 11 مارس لجد سوريّ، 83 عاماً، مع أحفاده وهم يجلسون بين أشجار الزيتون في قرية حربنوش في ريف إدلب، شمال شرقي سورية. لدى هذا الجد 11 حفيداً يتيماً.
وصورة لزهر اللوز في قرية فولوز في جزيرة القرم.
وهذه النحلة بدأت العمل، وانطلقت لجمع الرحيق في كاليفورنيا، يوم 20 مارس.