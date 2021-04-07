الشوكولاتة والنساء: ستة أشياء لا تعرفها عن علاقتهما

قبل 16 دقيقة

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يحب الكثيرون الشوكولاتة والحلويات والمنتجات المصنوعة منها، ولكنهم في الوقت نفسه يتداولون الكثير من الأساطير والشائعات عن هذه المادة ومن بينها علاقتها بالمرأة وأن النساء يفضلن الشوكولاته ومدمنات على تناولها.

ولكن من أين جاءت مثل هذه الافكار؛ من أمثال أن النساء مدمنات على الشوكولاتة؟ وكيف أصبحت الشوكولاتة تمثل نوعاً من الرفاهية؟ وما علاقتها بالعبودية ومرحلة التوسع الإمبريالي والاستغلال؟

أفكار سلط عليها الضوء برنامج المرأة في راديو 4 في بي بي سي، بالحديث مع عدد من الأكاديميين والخبراء، بمناسبة عيد الفصح الذي يكثر فيه تناول البيض المصنوع من الشوكولاته.

وإليكم بعض المعلومات المدهشة التي وردت في البرنامج:

1- إنها مجرد خرافة أن النساء يحبنَّ الشوكولاتة أكثر من الرجال

تقول الدكتورة كاثرين جانسون بويد، الرائدة في مجال علم نفس المستهلك، في جامعة أنجليا روسكين في المملكة المتحدة: "لا يوجد دليل على أن النساء يحبنَّ الشوكولاتة أكثر من الرجال".

ووجدت الأبحاث مؤخراً أنه من المرجح أن يكون ذلك مجرد تأثير اجتماعي.

وتقول الدكتورة بويد: "اكتفينا بسيل المعلومات التي تفيد بأن النساء يجب أن يحبنَّ الشوكولاتة أكثر، وأنها مفيدة للمرأة، خاصة عندما تكون في فترة ما قبل الحيض. لكن لا يوجد لهذه المعلومات أساس حقيقي".

وتضيف سو كوين مؤلفة كتاب "الكاكاو: استكشاف الشوكولاتة": "استمتع الناس بتناول الشوكولاتة منذ آلاف السنين كدواء ومشروب احتفالي وكذلك مشروب منشط للطاقة... فقد أعطيت للجنود الذين كانوا يذهبون للقتال وللنساء في مرحلة الولادة لمساعدتهن خلال المخاض.

وعندما غزا الإسبان، لم يعرفوا ماذا يفعلون بهذه المادة، كانوا متشككين بشأنها وبالقائمين على صنعها - وهم من النساء - كمشروب ودواء، لذلك بدأت تظهر هذه القصص السلبية عن النساء وعلاقتهن بالشوكولاتة".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لا يوجد دليل على أن النساء يحبنَّ الشوكولاتة أكثر من الرجال

2- الشك في أن الشوكولاتة تسبب الجنون لدى النساء

وقالت سو كوين للبرنامج: "في القرن الثامن عشر، ألقى الأطباء باللائمة على الشوكولاتة في أنها وراء انتشار نوع من الهستيريا".

وأضافت: "تتحدث إحدى الروايات الشهيرة، التي كتبها رجل دين إنجليزي، عن مجموعة من النساء الإسبانيات في "تشياباس" ممن كنّ مدمنات على الشوكولاتة لدرجة أنهن تجاهلن أمراً من الأسقف بالتوقف عن شربها أثناء القداس".

وأكملت: "كان يقول إن أولئك النساء كن مستعدات للمخاطرة بالحرمان الكنسي ونار الجحيم".

وترى أن هذا الحديث عن أن النساء كنَّ يعانين من نوع من الإدمان على الشكولاته ويسعين بكل للوسائل للحصول عليها، قد تكون وراء الفكرة التي انتشرت لاحقا عن إدمان النساء على الشوكولاتة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تشكل النساء أكثر من نصف القوى العاملة في زراعة الكاكاو

3- 68 ٪ من القوى العاملة في زراعة الكاكاو من النساء

تقول إيما روبرتسون، أستاذة التاريخ بجامعة لا تروب: "لقد اعتدنا على رؤية النساء كجزء من الإعلانات عن الكاكاو والشوكولاتة بكثرة، ويُنظر إلينا كمستهلكات، لكننا غالباً لا نفكر في أن المرأة هي فعلياً جزء مهم في خط الانتاج، بدءاً من زراعة الكاكاو إلى مصانع الشوكولاتة، حيث تشكل نحو نصف القوى العاملة".

وتضيف "وأعتقد أن هناك تصورا بأن زراعة الكاكاو شكل من أشكال الزراعة التي يهيمن عليها الذكور، يجعل البعض يعتقد أن عمل النساء قد ينحصر في استخلاص حبوب الكاكاو مثلاً، وأن الرجال يقومون بأعمال الحصاد أكثر. ولكن عندما تتحدث إلى بعض النساء عن أنواع الأعمال التي يقمنَّ بها، تجد أنهنَّ يقمنَّ برش المحاصيل وإزالة الأعشاب الضارة التي تنمو بشكل طبيعي في الحقول وكل الأعمال الأخرى المتعلقة بزراعة الكاكاو".

4- ما زالت النساء يكسبنَّ أجراً أقل من الرجال في مزارع الكاكاو

يقول الدكتور نياغوي نيونغو، الرئيس التنفيذي لمنظمة "فيرتريد" أو التجارة العادلة : "تكسب النساء أجوراً أقل من الرجال مقابل القيام بأعمال أكثر".

ويضيف: "أولئك اللواتي يكسبن دخلاً، يكون مقداره أقل من 23 بنساً في اليوم، هو أقل بكثير من خط الفقر البالغ 1.40 جنيهاً استرلينياً، وأقل مما يكسبه الرجال بخمسة أضعاف".

ويوضح: "كمستهلكين، عند شراء قطعة الشوكولاتة هذه، من المهم معرفة ما إذا كانت تحمل علامة التجارة العادلة. نحن نهتم بحماية المزارعين من تقلبات السوق. لذلك لدينا الحد الأدنى لسعر التجارة العادلة وقسط التجارة العادلة. كما أننا نهتم بتمكين النساء الأكثر ضعفاً في غرب إفريقيا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المنتجون المحليون في أفريقيا يرغبون في إحداث تأثير أكبر على أسعار الكاكاو العالمية، وهو ما يقولون إنه يوفر حماية أفضل للمزارعين المحليين

5- كانت الشوكولاتة في يوم من الأيام نتاجاً للعبودية

كلما تعمقت إيما روبرتسون أكثر في دراسة صناعة الشوكولاتة، زاد إدراكها بأنها "جزء لا يتجزأ من قصة الإمبراطورية".

وقالت إيما خلال استضافتها في البرنامج: "كانت صناعة الشوكولاتة البريطانية تعتمد على المواد الخام القادمة من الإمبراطورية البريطانية وتحديدا من مستعمرات غرب أفريقيا البريطانية ونيجيريا وغانا".

وأضافت: "حتى في مطلع القرن العشرين، كانت هناك فضيحة أن مصنعي الشوكولاتة البريطانيين كانوا يشترون الكاكاو من السوق المفتوحة، وهو كاكاو منتج في المستعمرات البرتغالية السابقة في غرب إفريقيا، وكان العمل في تلك المزارع يتم عبر "العمل بالسخرة" - أي بدون مقابل - وكان شكلاً من أشكال العبودية من جميع النواحي".

6- الشوكولاته الداكنة والصحة

تقول سو كوين: "إن الشوكولاتة الداكنة أكثر صحية، فهي تحتوي على سكر أقل، ولكنها غنية أيضا بعناصر أخرى (قد تكون مضرة)، لذا لا تلتهم أكبر قدر تستطيعه منها".

وتوضح "أن الكاكاو مادة معقدة تحتوي على مركبات ذات فوائد صحية كبيرة، ولكن ثمة أدلة على أن بعض هذه المركبات من المحتمل أن تخفض ضغط الدم فضلا عن خطر الإصابة بالنوبة القلبية".