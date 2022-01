المرأة: كيف يكشف تاريخ الطب الغربي عن أشكال مختلفة من التحيز الجندري

الرحم المتجول

تقول إلينور كليغهورن في كتابها: "امرأة مريضة: رحلة في تاريخ الطب والأساطير في عالم يهيمن عليه الرجل" (Unwell Women: A Journey Through Medicine and Myth In A Man-Made World): "النساء أنفسهن لم يكن يجرؤن على كشف التفاصيل الحساسة لما يحدث في أجسادهن..ورغم أن كتّاب مجموعة الكتب الأبقراطية كانوا ينصحون الأطباء بسؤال النساء عن سبب أمراضهن، فإنهم كانوا يعتقدون أيضا أن شعورهن بالخجل، فضلا عن جهلهن بالمسائل الطبية، كان يعني أنه لا ينبغي الوثوق في روايتهن".

هيستيريا

المرأة: حاملة الأمراض المنقولة جنسيا

هيستيريا الرحم تنتقل إلى المبايض

الحركة النسوية والطب

"إفرازات"

أشكال التحيز الآن

النساء أكثر عرضة للإصابة بعدد من الأمراض التي لا تزال تمثل تحديا كبيرا للطب، ولا سيما أمراض المناعة الذاتية، والروماتويد المفصلي والزهايمر والإرهاق المزمن وداء لايم، ومع ذلك كما تقول مايا دوزينبري في كتابها "التسبب بضرر" (Doing Harm: The Truth About How Bad Medicine and Lazy Science Leave Women Dismissed, Misdiagnosed and Sick) إنه لا تجرى أبحاث كافية على تلك الحالات، وفي العادة لا يتم تشخصيها أو علاجها.