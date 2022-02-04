نتفليكس: تعرف على أسرة نجمة مسلسل "أفتر لايف" الكلبة أنتيلي

ميسي أولا

بي بي سي نيوز - ويست ميدلاندز

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، وصلت السلسلة الأخيرة من After Life إلى المرتبة الأولى على نتفليكس في نهاية الأسبوع الماضي

"كلبك يشبه الكلب الذي يظهر في مسلسل أفتر لايف"، إنها عبارة يسمعها كل من أشلي فوستر وزوجته بيث هيل كثيراً.

إنهما مالكا الكلبة أنتيلي، وهي من نوع سكوبي دو وتلعب دور براندي في مسلسل " After life " من بطولة النجم البريطاني ريكي جرفيس الذي يؤدي شخصية توني جونسون.

لقي هذا المسلسل الكوميدي، الذي يحاول فيه توني جونسون التكيف فاجعة وفاة زوجته بالسرطان، نجاحاً ومتابعة كبيرة على نتفليكس، حيث تدعم فيه براندي جونسون وتتعاطف معه في حزنه.

تقول بيث هيل، صاحبة الكلبة: "ما تعنيه براندي لشخصية توني في المسلسل، هي تماماً ما تعنيه بالنسبة لنا في الحياة الواقعية".

المسلسل، الذي بدأ عرض السلسلة الأولى منه في عام 2019 ، يتناول قصة توني الذي يصارع عواطفه، ويجد بصيصاً من الأمل في حياته، ومعظمه ناتج عن مشاهدته مقاطع الفيديو لزوجته المتوفاة ليزا - تؤدي دورها الممثلة كيري غودلمان - وهي تلهو مع الكلبة أنتيلي.

وتقول هيل: "ليس لدينا أطفال، تماماً مثل توني وليزا في المسلسل".

"إنه يرسل رسالة مؤثرة فحواها أن الكلاب دائماً تبقى بجانبك في الوقت الذي لا يكون هناك أناس دائماً معك".

صدر الصورة، Beth Heale التعليق على الصورة، كان فوستر هناك عندما ولدت أنتيلي ودربها لأداء الألعاب البهلوانية

ولدت أنتيلي في هيرفورد من كلبين كان يملكهما والدا فوستر، قبل أن تنتقل إلى بيستر في أوكسفوردشاير، مع مالكها الجديد.

سرعان ما بدأ فوستر وحيوانه الأليف الدخول في منافسات رياضة الكلاب وألعابها "آي جي بي"، والتي تختبر الطاعة وخفة الحركة والأوامر.

أول مناسبة اظهرت نجومية أنتيلي، كانت عندما زارت الكلبة مجموعة The Dark Knight Rises حين كان عمرها 10 أسابيع فقط.

كان فوستر، كومبارس سينما وتلفزيوني، يلعب دور أحد أتباع "بين" مع والدي أنتيلي وهما يؤديان دور كلاب مهاجمة.

وبعد أداء عدد قليل من الألعاب في رياضة الكلاب "أي جي بي"، اتبعت أنتيلي خطا والديها وحصلت على وكالة من " Stun dogs and animals ".

غالباً ما يتم تصويرها على أنها كلب بوليسي أو كلب حراسة، وقد ظهرت في أفلام Midsomer Murders و Doc Martin وفيلم 2016 Denial و برامج أخرى.

صدر الصورة، Beth Heale التعليق على الصورة، ظهر كلب الزوجين الآخر ويلي أيضاً في السلسلة الثالثة من مسلسل أفتر لايف

سرعان ما أصبحت السلسلة الثالثة من مسلسل After Life ، التي تم إصدارها في يناير/كانون الثاني من العام الحالي، العرض الأول على نتفليكس واستحوذت أنتيلي، على قلوب المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

وقالت هيل: "يسعدني أن يراها الناس كحيوان أليف لطيف".

تم اختيار الكلبة أنتيلي تحديداً من قبل جيرفس في عام 2018، عندما أخبر مالكيها أنه يبحث عن "كلب من نوع شيبرد الألماني".

وقالت هيل: "قال لنا: إذا كان علي أن أصف للآخرين ما هو كلب سكوبي دو، فسأريهم صورة أنتيلي".

صعدت مشاهدات الممثل وأنتيلي على الفور، عندما نشر جرفيس صورة لأنتيلي على انستغرام وكتب تعليقاً تحتها: "أمضيت يوماً رائعاً في اختيار سيدتي النجمة في مسلسل "أفتر لايف" التي ستلعب فيه هذه الفتاة (إشارة إلى الكلبة أنتيلي) دور براندي.

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، تستمتع أنتيلي بالسباحة والمشي لمسافات طويلة وتناول أكواب الشاي

وقالت هيل إن دور أنتيلي في اليوم الواحدة عادة يتضمن العديد من الحيل والألعاب البهلوانية.

"لأنك لا تستطيع أن تشرح للكلب ما يجب عليه القيام به، لذا، عليهم الاستمرار ومواصلة التدريب. هناك الكثير من التدريبات مع ريكي وبديله".

بينما كان الممثلون يتدربون على حفظ حواراتهم، كانت أنتيلي تتدرب على حفظ حركاتها.

وأضافت: "في نهاية الأمر، اعتادت الذهاب إلى ريكي والمشي معه".

تتميز السلسلة الثالثة أيضاً بوجود الكلب الآخر للزوجين، والذي يدعى وايلي، الذي تبنته كات التي تلعب دور ديان مورغان.

ويلعب وايلي دور كلب إنقاذ في المسلسل وعلى أرض الواقع.

وأضيف مشهد غير ضروري لهيل في المسلسل، فقط لتبقى بصحبة كلبها.

صدر الصورة، Beth Heale التعليق على الصورة، ساعدت أنتلي في جمع التبرعات لمركز فلورنس نايتنغيل الذي تعمل فيه هيل

بينما شوهدت أنتيلي من قبل الكثيرين حول العالم في الموسمين الأولين من العرض، قالت هيل إن السلسلة الأخيرة هي التي لفتت انتباه الناس إليها حقاً.

نظم مؤخراً مدير المبيعات عبر الإنترنت لمؤسسة خيرية في باكينغهام شاير، حملة لجمع التبرعات للمؤسسة.

بعد أن التقط هايمش براون من "راديو تايمز" صورة لأنتيلي وجرفيس، شعر بالدهشة لاكتشافه أن والدته كانت تتلقى الرعاية في نفس دار العجزة. فتبرع بالصورة بعد أن وقّعت عليها أنتيلي بمخلبها.

"لا شيء يزعجها"

عندما لا تكون أمام الكاميرا ، تستمتع أنتيلي بالسباحة واللعب بحبلها الأزرق الغليظ وكذلك "الاحتضان على الأريكة وتناول كوب من الشاي مع حليب الشوفان".

تتعرف على صوتها عندما تجلس الأسرة لمشاهدة المسلسل عبر التلفاز.

وتقول هيل: "ما تبدو عليه في مسلسل أفتر لايف، هو حالها في الحياة الواقعية أيضاً".