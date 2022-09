أراد حماية المحيطات فاختفى في أحدها بصورة غامضة

قادني البحث في أمر اختفائه الذي كان موضوع بودكاست بي بي سي الجديد (اختفاء في البحر) Lost At Sea، إلى عالم مذهل.

ريتشل مونرو راوية ومراسلة في بودكاست بي بي سي Lost At Sea. وهي كاتبة في مجلة نيو يوركرNew Yorker تغطي ولاية تكساس، ومؤلفة كتاب "شهية متوحشة: قصص حقيقية عن النساء والجريمة والهوس" Savage Appetites: True Stories of Women، Crime، and Obsession.