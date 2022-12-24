حصاد عام 2022: ما أبرز المواضيع التي حظيت باهتمام قراء بي بي سي عربي؟

قبل ساعة واحدة

قصص عديدة اهتم بها قراء موقع بي بي سي عربي خلال عام 2022، وإليكم أهم عشرة قصص حظيت باهتمام القارئ بشكل كبير وتراوحت ما بين الصحة والاقتصاد إلى السياسة إضافة لمواضيع المرأة والقصص الإنسانية.

1- أعراض الإصابة بأوميكرون

صدر الصورة، Getty Images

بينما بدأ العالم يلتقط انفاسه بعد عامين قاسيين بسبب جائحة فيروس كورونا ظهر متحور جديد للفيروس أكثر سرعة في الانتشار لكن أقل خطراً من المتحورات السابقة، أُطلق عليه متحور أوميكرون.

اتسم المتحور الجديد بخمسة أعراض بارزة وهي: سيلان الأنف وصداع وإرهاق (خفيف أو شديد) وعطس وألم في الحنجرة .

2- ماذا يريد بوتين وهل ستنهي روسيا حربها على أوكرانيا؟

صدر الصورة، Getty Images

الأهداف التي حددها الرئيس الروسي في بداية الغزو الروسي، باتت أكثر تواضعاً أثناء الحرب التي كان يظن أنها ستنتهي بانتصار سريع. لم يستطع بوتين حتى الاعتراف بأن هذه حرب بكل معنى الكلمة ولا يزال يصر على أنها "عملية عسكرية خاصة".

لكن ما كان واضحاً هو أنه يعتبرها لحظة محورية في التاريخ الروسي. حيث قال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين: "مستقبل روسيا ومكانتها المستقبلية في العالم على المحك".

كان الهدف الأولي للزعيم الروسي هو اجتياح أوكرانيا والاطاحة بحكومتها وتنصيب حكومة تدور في فلك موسكو. لكن بات واضحاً أن روسيا تقبل بأن تصبح أوكرانيا دولة محايدة دون التطرق إلى مستقبل الأراضي التي احتلتها وهو ما لن تقبل به اوكرانيا.

وبالنسبة لروسيا بوتين، الغرب لديه هدف واحد وهو تقسيم روسيا وتدميرها في نهاية المطاف.

وقد طالب بوتين، حلف الناتو قبيل الحرب، بإعادة عقارب الساعة إلى عام 1997 أي التراجع عن توسعه شرقا، وسحب قواته وبنيته التحتية العسكرية من الدول الأعضاء التي انضمت إلى الحلف منذ عام 1997 وعدم نشر "أسلحة هجومية بالقرب من حدود روسيا"، وهذا يشمل كل أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية ودول البلطيق.

لقراءة القصة كاملة، اضغط هنا.

3- اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، عمرو دياب وابنته جنى

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

بعد أن كشفت ابنة المطرب عمرو دياب، عن معاناتها من هذا الاضطراب على نحو سبّب لها مشكلات في المدرسة قبل بضع سنوات، وعرض مسلسل تلفزيوني في شهر رمضان يتناول معاناة المصابين به، بحث القراء عن أعراض هذا الاضطراب وأسبابه وكيفية علاجه.

فوجد القراء ضالتهم في هذه القصة التي تلقي الضوء على الأعراض والأسباب وطرق العلاج.

ولا توجد إحصاءات في الدول النامية عن أعداد الإصابات باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وذلك نظراً لعدم وجود نظُم تقييم نفسية حصرية للأطفال في تلك البلدان.

لكن استطلاعا للرأي أجري عام 2016 أشار إلى إصابة 63 مليون شخص حول العالم بهذا الاضطراب، الذي هو عبارة عن خلل في النمو العصبي تظهر أعراضه في ثلاثة أشكال، وهي انعدام التركيز، والحركة المفرطة والاندفاع، أو مزيج من كليهما.

ويجد المصاب بفرط الحركة صعوبة في ضبط انفعالاته وفي الجلوس ساكنا بمكان ما، فضلاً عن سرعة التململ والميل إلى الثرثرة ومقاطعة أحاديث الآخرين، لا سيما في حالة الإناث.

أما المصاب بتشتت الانتباه فيكون عرضة أكثر من الآخرين لنسيان الأشياء، وصعوبة ترتيب الأفكار.

وعادة ما يكون التوتر، والاكتئاب، واضطراب التناسق الحركي من الاضطرابات المصاحبة لفرط الحركة وتشتت الانتباه.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل، انقر هنا.

4- وفاة الطفل ريان في بئر بعد خمسة أيام حبس العالم انفاسه خلالها

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، الطفل ريان

بعد محاولات استمرت لمدة خمسة أيام، استطاعت فرق الإسعاف المغربية إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وظل عالقا فيها مدة خمسة أيام، لكن بعد فوات الأوان، لأن الطفل كان ميتاً.

وأتت عملية إخراج ريان بعد طول انتظار وبعد توقف أعمال الحفر اليدوية ودخول فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضين إلى داخل النفق الذي كان يوجد به الطفل، وفق ما أكدته تقارير إعلامية مغربية.

ولدى إخراج ريان من البئر، هللت الحشود المجتمعة عند البئر بخروجه قبل أن يعلموا بخبر وفاته.

ذاعت قصة الطفل الذي لم يكن بتجاوز الخامسة من عمره، وتعاطف معه الكثيرون حول العالم، وعرضت المساعدة لإخراجه وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتطورات عملية الإخراج لحظة بلحظة، فكانت الصاعقة كبيرة على كل من كان ينتظر خبراً ساراً بخروجه حياً يرزق.

لقراءة القصة كاملة، اضغط هنا.

5- جدول مباريات كأس العالم 2022 ونتائجه

التعليق على الصورة، ليونيل ميسي يقبل كأس العالم قبيل التتويخ بالبطولة بعد حصولة على جائزة أفضل لاعب في البطولة

عاش عشاق ومتابعو كرة القدم، أكثر اللحظات تشويقاً وإثارة خلال مونديال قطر 2022.

وكانت أولى المفاجآت هي فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في الدور الأول من التصفيات.

ومن ثم واصلت المنتخبات العربية تحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة الفريدة من نوعها، فتعادل المنتخب التونسي سلبيا مع نظيره الدنماركي الذي حل ثالثا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية الأخيرة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، كأس العالم 2022: استقبال حافل لأسود الأطلس بعد عودتهم إلى المغرب

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال في الدور ربع النهائي، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

في السعودية، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز ، اليوم التالي لفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف وحيد، عطلة رسمية.

وفي المغرب، استقبل المنتخب استقبالاً حافلاً من قبل المغاربة وتم تكريمهم من قبل الملك المغربي محمد السادس.

6- العدّاءة السورية التي جعلت بتر ساقها دافعاً للنجاح ومساعدة الآخرين

صدر الصورة، Dima Aktaa

كانت الشابة السورية التي فقدت ساقها في سوريا ولجأت إلى بريطانيا، من ضمن قائمة بي بي سي لأكثر نساء العالم تميزاً وإلهاماً لعام 2022.

تقول ديما الأكتع: "الشغف بما نفعله يسهل كثيرا من الأمور. التدريب مع الطرف الرياضي ليس سهلاً، وعليّ بناء الثقة، وكيف تكون حركتي آمنة، كما علي تعلّم أسلوب الجري المناسب لحالتي، والذي له قواعد خاصة، ويجب تدريب العقل عليها، ولكنني أتطور يوما بعد يوم".

قصة ديما لا تلهم ضحايا الحروب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة فحسب، بل تلهم الأصحاء قبل كل شيء، وتعلمهم كيف أن المثابرة والمضي قدماً نحو تحقيق الهدف ليس بالشيء المستحيل عندما يتحلى المرء بقوة الإرادة.

لقراءة قصة ديما الأكتع كاملة، انقر هنا.

7- النسوية من منظور إسلامي

صدر الصورة، Getty Images

صادف هذا العام مرور نحو 30 عاما على ظهور مصطلح النسوية الإسلامية للمرة الأولى. وقد رافق المصطلح منذ بدايته الكثير من الجدل والتساؤلات، والاتهامات بالتناقض. فما هي النسوية الإسلامية؟، وكيف نشأت؟، وماذا تقدم للنساء المسلمات؟ وما موقعها من النسوية العالمية؟

اضغط على الرابط لمعرفة القصة كاملة وسبب اهتمام العالم العربي بها.

8 - غشاء البكارة: كيف ننهي أسطورة العذرية التي استمرت طوال قرون؟

صدر الصورة، Prashanti Aswani

لطالما كان غشاء البكارة، أو "الغشاء المهبلي"، وهي التسمية التيهناك دعوات لاعتمادها، موضع اهتمام شديد، وتدقيق وفحص، ومصدرا للقلق والخوف، وذلك على مدار قرون. فكيف يمكننا وضع حد للأساطير الخطيرة المرتبطة به وفي مقدمتها أسطورة العذرية؟

القصة الكاملة في هذا الرابط.

9- منع الحمل وكيف أسهمت "الحبة السحرية" في تحرير المرأة لكن حمّلتها المسؤولية وحدها

صدر الصورة، Getty Images

في التاسع من مايو/أيار عام 1960، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام التجاري لأول أقراص منع الحمل في العالم. وقد أثارت تلك الأقراص جدلا أخلاقيا يتعلق بالتجارب التي أجريت على النساء، وطُرح الكثير من التساؤلات - ولا يزال - حول سلامتها والآثار الجانبية لها. كما أنها لاقت ترحيبا لأنها أسهمت في تحرير المرأة.

حبة تبتلعها المرأة يوميا كانت تشكل بديلا مثاليا للوسائل الموضعية التي كانت تستخدم آنذاك، كالواقي الأنثوي (الدايافرام) والرغاوي لقتل الحيوانات المنوية.

القصة الكاملة في هذا الرابط.

10 - كأس العالم 2022 في قطر: نتائج قرعة البطولة

صدر الصورة، EPA

جرت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لهذا العام في قطر في أبريل/نيسان 2022.

ومنذ الإعلان عن نتائج القرعة، لم يتوقف محرك البحث لمعرفة تفاصيل المجموعات المشاركة.