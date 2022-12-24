حصاد عام 2022: تسعة أحداث غير مسبوقة وقعت عام 2022

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ساعدت معدلات الخصوبة المرتفعة في بعض البلدان على زيادة عدد سكان العالم لأكثر من ثمانية مليارات شخص

تميز عام 2022 بالعديد من الأحداث غير المسبوقة، لكن لم تحدث كلها على كوكبنا؟

من "سجل جدول الضرب" إلى رحلة عميقة إلى ماضينا، إليك بعض أهم الأحداث التي لفتت أنظارنا.

ناسا تحول مسار جرم فضائي

في 28 سبتمبر/أيلول، نجحت وكالة الفضاء الأمريكية في تغيير مسار جرم فضائي عبر صدمه عمدا بمركبة فضائية. تم توقيت الاصطدام لاختبار ما إذا كانت الصخور الفضائية التي كانت في طريقها لتهديد الأرض يمكن حرفه بأمان بعيداً عن المسار الاصلي، فكان الجواب بالإيجاب.

اكتشاف حزيئات بلاستيك في دم الإنسان

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إن تأثيرات البلاستيك على الجسم غير معروفة

وجدت دراسة نُشرت في مجلة البيئة الدولية في مارس/ آذار الماضي، وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في عينات الدم لدى 80 في المئة من الأشخاص الذين خضعوا للاختبار.

البلاستيك الدقيق عبارة عن قطع صغيرة من البلاستيك يقل طولها عن 5 ميكرون تنشأ عندما تتحلل أجزاء أكبر من البلاستيك في التربة أو في البحر وتلوث البيئة.

تأثير هذه الجزيئات الدقيقة على الجسم غير معروف، لكن الباحثين قالوا إن النتائج الجديدة مثيرة للقلق وأن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا البشرية.

لأول مرة في بطولة كأس العالم

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دخلت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ في قطر 2022 كأول امرأة تدير مباراة نهائيات كأس العالم.

دخلت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 للرجال التاريخ بسبب سلسلة من المجريات غير المسبوقة.

بالنسبة للمبتدئين ، كانت هذه هي النسخة الأولى من البطولة التي تستضيفها دولة عربية أو إسلامية وهي قطر.

كما شهد الظهور الأول لامرأة كحكم رئيسي للمباراة عندما أدارت الفرنسية ستيفاني فرابارت مباراة ألمانيا وكوستاريكا.

قادت كابتن فرابارت فريق حكم نسائي يضم أيضاً الحكام المساعدين نويزا باك من البرازيل والمكسيكية كارين ميدينا.

كان الحدث الأبرز الآخر هو وصول المغرب إلى نصف النهائي، وهي أفضل نتيجة على الإطلاق تحققها دولة أفريقية وعربية. وبما أننا نتحدث كرة القدم، عام 2022 بالنسبة لقطر، هو العام الذي شهد أخيراً رفع ليونيل ميسي كأس العالم للمرة الأولى بعد خمس محاولات.

وصول عدد البشر إلى 8 مليارات، والرقم آخذ في الارتفاع

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خلال 12 سنة زاد عدد السكان الأرض بمقدار مليار نسمة ووصل الى ثمانية مليارات

15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 سيذكره التاريخ بإعتباره اليوم الذي وصل فيه عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة لأول مرة، وفقاً للأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "هذا النمو غير المسبوق يرجع إلى الارتفاع التدريجي في عمر الإنسان بسبب تحسن مستوى الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والطب. كما أنه نتيجة لمستويات الخصوبة العالية والمستمرة في بعض البلدان".

لكن الأمم المتحدة تقول إنه على الرغم من أن ارتفاع عدد سكان العالم من سبعة مليارات إلى ثمانية، استغرق 12 عاماً، إلا أنه سيستغرق 15 عاماً على الأقل حتى يصل إلى 9 مليارات، حيث يبدو أن معدلات الولادة آخذة بالتباطؤ بشكل عام.

لقاح ملاريا "يغير العالم"

صدر الصورة، Katie Ewer التعليق على الصورة، جرت تجربة اللقاح الجديد في بوركينا فاسو

أعلن علماء جامعة أكسفورد في سبتمبر / أيلول أنهم طوروا لقاحاً ضد الملاريا يتمتع بإمكانية "تغيير العالم".

من المتوقع أن يتم طرح اللقاح الجديد في العام المقبل، وقد أظهرت التجارب أن اللقاح الجديد فعال بنسبة 80 في المئة ضد المرض الفتاك ، الذي يقتل حوالي 400 ألف شخص سنوياً.

وقال العلماء أيضا إن لقاحهم رخيص الثمن.

الملاريا هي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال في العالم، ومن الصعب للغاية تطوير لقاحات ضدها، لأن الطفيلية التي تسبب الملاريا معقدة وصعبة الاكتشاف.

إنه هدف متحرك باستمرار، ويتخذ أشكالاً متغيرة داخل الجسم، مما يجعل من الصعب التحصين ضده.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، كيف يمكن توقيف انتشار مرض الملاريا عبر تحديد عمر البعوض؟

ليدوك يدخل التاريخ الأولمبي والجنساني

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أصبح ليدوك (يمين) أول شخص عابر جنسياً يتنافس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

أصبح المتزلج الماهر على الجليد، تيموثي ليدوك، أول شخص عابر جنسياً يتنافس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي استضافتها بكين في فبراير/شباط 2022

لم يفز ليدوك بميدالية واحتل المركز السابع في مسابقة الزوجي جنباً إلى جنب مع أشلي كين، لكن كان له تأثير في جميع أنحاء العالم.

سافرنا بعيداً بفضل تلسكوب جيمس ويب

صدر الصورة، NASA التعليق على الصورة، صورة مجمعة تظهر مجرات بعيدة تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب

تصدر تلسكوب جيمس ويب العناوين الرئيسية في عام 2022 منذ أن بدأ تشغيله في يوليو/تموز، حيث قدم صوراً مذهلة للكون.

كانت إحداها هي أبعد لقطة لكوننا حتى الآن، بما في ذلك مجرة JADES-GS-z13-0 ، وهي مجرة عمرها أكثر من 13 مليار سنة ويعود تاريخها إلى "الفترة الزمنية الأولى" بعد الانفجار العظيم.

ما يبدو أنه مجرد بقعة ضوئية خافتة ليس إلا "المجرة الأبعد" التي أكدتها الحسابات الكونية.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للكون

أول شخص من أصول مهاجرة يصبح رئيس وزراء بريطانيا

صدر الصورة، Getty Images

شهدت المملكة المتحدة عدة أحداث فيما يتعلق برؤساء الحكومات في عام 2022، حيث استقالت ليز تراس بعد 45 يوماً فقط من تسلمها منصب رئاسة الوزراء، وهي أقصر مدة على الإطلاق في مثل هذا المنصب.

لكن المفاجأة الإيجابية التي حصلت هي أن ريشي سوناك خلفها، وهو أول شخص ملون يتولى هذا المنصب في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

رأينا البكتيريا بالعين المجردة

صدر الصورة، Jean-Marie Volland التعليق على الصورة، لبكتيريا T. magnifica حجم وشكل رمش الإنسان

أعلن العلماء في يونيو/حزيران عن اكتشاف أكبر بكتيريا في العالم، لا تحتاج إلى مجهر لرؤيتها.