خمس وجهات سياحية هي الأكثر أمانا للنساء

ليندسي غالاواي

صحفية

قبل 12 دقيقة

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على الرغم من الاتجاه المتزايد في السفر الفردي، لا تزال النساء يواجهن تحديات عندما يسافرن إلى الخارج بمفردهن. لكن بعض الأماكن تتصدر التصنيف العالمي عندما يتعلق الأمر بالسلامة والمساواة.

بعد انقطاع طويل عن السفر بسبب الوباء، لا ينتظر الناس شريكاً لكي يحزموا أمتعتهم. يستمر الاهتمام بالسفر الفردي في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، وبخاصة بين النساء.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها شركة نورويجيان كروزلاين أن واحداً من كل ثلاثة مسافرين يفضل السفر بمفرده، وأن النساء الأكبر سناً على وجه الخصوص مندفعات بهذا الاتجاه. وفقاً لبحث أجرته شبكة السفر فيرتووزو، جاءت أكبر زيادة في السفر الفردي في عام 2022 من النساء اللاتي يبلغن من العمر 65 عاماً أو أكثر. في حين أنهن شكّلن 4٪ فقط من المسافرين المنفردين في عام 2019، إلا أنهن شكلن 18٪ من المسافرين المنفردين في عام 2022.

وعلى الرغم من الاتجاه المتزايد للسفر الفردي، لا تزال النساء تواجهن تحديات فريدة عندما يغامرن بالخارج بمفردهن. في حين أن كل مكان في العالم يجب أن يكون آمناً للنساء للسفر، فإن النساء لا تزلن تواجهن التمييز والمخاوف المتعلقة بالسلامة في كل أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد بذلت العديد من البلدان جهوداً متضافرة لتحسين سلامة النساء وقياس المواقف التي تتخذها المقيمات تجاه السلامة في بلدهن.

للعثور على الأماكن التي تحقق أكبر قدر من التقدم عندما يتعلق الأمر بالسلامة والمساواة للنساء المسافرات، استشرنا مؤشر السلام والأمن للمرأة في جامعة جورجتاون، وتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر السلام العالمي. ثم تحدثنا إلى نساء سافرن بمفردهن إلى البلدان رفيعة المستوى لفهم ما الذي جعلهن يشعرن بالأمان، والاستماع إلى نصائح السفر الخاصة بهن ومعرفة أفضل الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها كمغامر منفرد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سهولة الوصول إلى المدن وإلى البرية في سلوفينيا تؤدي إلى مزيج مثالي من العزلة والأمان

سلوفينيا

وصُنّفت سلوفينيا في الجزء العلوي من مؤشر السلام والأمن للمرأة لأوروبا الوسطى والشرقية، وقد خطت خطوات كبيرة في تصور سلامة المرأة في السنوات الأخيرة، حيث تشعر 85٪ من النساء بالأمان هنا، وفقاً للمؤشر.

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عندما وصلت كلير رامسديل لأول مرة إلى عاصمة سلوفينيا وأكبر مدنها ليوبليانا، تجولت في الشوارع ليلاً لالتقاط الصور.

"كان من الممكن أن تكون هذه تجربة محفوفة بالمخاطر في مكان آخر، ولكن في هذه الحالة كانت ممتعة"، قالت رامسديل، وهي مستشارة مغامرات في وايلدلاند تريكينغ وتدير مدونة السفر ذي ديتور إيفيكت. "لم يزعجني أحد على الإطلاق خلال فترة وجودي في البلاد ولم أواجه مشكلة في التنقل أو حاجز اللغة أو أي شيء آخر قد يبدو اكتشافه مخيفاً في بعض الأحيان حين تكون منفرداً".

كما وجدت المدينة قابلة للمشي للغاية ووسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد موثوقة وواسعة النطاق. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى المسافرين ذوي التفكير المماثل، توصي بـ"ليوبليانيوم فود تورز" و"فود تور" في ليوبليانا. وسواء كانوا مجموعة أو منفردين، تقول إنه يجب على المسافرين طلب حلوى ستروكلجي - الحنطة السوداء بالجوز، وهي حلوى عجين محشوة، من موجي ستروكلجي، والتي تقول إنها "واحدة من أفضل الحلويات على الإطلاق"، وأيضاً تناول الجيلاتي المشهور عالميا لدى كاكاو.

وبصفتها متنزهة شغوفة، جاءت رامسديل إلى سلوفينيا خصيصاً لاستكشاف الجبال الشاسعة في الهواء الطلق وجبال الألب في جميع أنحاء البلاد، ووجدت أنها توفر مزيجاً مثالياً من العزلة والأمان. وقالت رامسديل: "بينما كنت أشعر في كثير من الأحيان أنني كنت في البرية، كنت أعرف دائما أن هناك بلدة قريبة إذا حدث نوع من الطوارئ". "لم أشعر بالوحدة التامة، ما يوفر راحة البال".

وتوصي الزوار بالتوقف عند نهر سوكا الفيروزي الذي يقع على الجانب الغربي من البلاد بالقرب من الحدود الإيطالية وكان موقعا لتصوير كرونيكلز أونارنيا. بينما يمكن للمتنزهين الاستمتاع بالمشي الهادئ على طول الماء، حتى أولئك الذين يسافرون بالسيارة يمكنهم التوقف لاستكشاف جسور المشاة المعلقة فوق النهر.

رواندا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رواندا تحتل المرتبة السادسة في العالم في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين

مع كون 55٪ من برلمانها يتكون من نائبات نساء، تحتل رواندا المرتبة الأولى في العالم من حيث المساواة بين الجنسين في البرلمان، وفقا لمؤشر السلام والأمن للمرأة. كما أنها تحتل مرتبة عالية في تصور المؤشر لسلامة المجتمع، وتحتل المرتبة السادسة في العالم في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، الذي يقيس مدى عدالة بلد ما من حيث الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية.

ورأت ريبيكا هانسن هذا بشكل مباشر عندما انتقلت إلى رواندا من الدنمارك في عام 2019، ووجدت أنها آمنة للغاية للسفر بمفردها. وقالت: "هناك شرطة وأمن وجيش في جميع المواقع تقريبا وجميع الأوقات ليلا ونهارا". "قد يبدو الأمر مخيفا في البداية، لكنك ستتعلم بسرعة أن كل هؤلاء الذين يرتدون الزي الرسمي هم أشخاص ودودون ومستعدون دائما للمساعدة".

وقالت إن الناس عموماً لا يزعجونك ولكنهم قد يدربون لغتهم الإنجليزية من خلال عبارات "كيف حالك؟" أو "صباح الخير"، بخاصة من أطفال المدارس. الإنجليزية والفرنسية هما لغتان رسميتان في رواندا، إلى جانب الكينيارواندا والسواحيلية، ما يقلل من حاجز اللغة هنا. حتى الأشخاص الذين لا يتحدثون الإنجليزية يسعدهم المساعدة والإشارة إلى الاتجاهات إذا ضللت الطريق، كما قالت.

لطالما اعتبرت رواندا رائدة في عملها من أجل السلام والمصالحة في أعقاب الإبادة الجماعية لشعب التوتسي عام 1994. يوجد في البلاد العديد من النصب التذكارية، لكن هانسن تقترحعلى الزوار زيارةالنصب التذكاري للإبادة الجماعية في كيغالي في العاصمة، والذي لا يظهر فقط تاريخ الإبادة الجماعية هنا، ولكن أيضا أمثلة أخرى في جميع أنحاء العالم والمخاطر التي لا يزال العالم يواجهها من هذا التهديد.

وفي حين أنها مكلفة، فإن زيارة الغوريلا الجبلية في البلاد أمر لا بد منه لأي مسافر. لكن هانسن توصي أيضا بحديقة نيونغوي الوطنية في الجنوب الغربي وحديقة البراكين الوطنية في الشمال لرؤية القرود، أو حديقة أكاجيرا الوطنية في الشرق لقيادة السفاري.

الإمارات العربية المتحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ستجد المسافرات المنفردات بشكل عام بيئة آمنة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة

مع أعلى الدرجات في مؤشر السلام والأمن للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعليم المرأة والإدماج المالي، لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة، وقد حققت مؤخرا التكافؤ بين الجنسين في برلمانها. كما أنها تحتل المرتبة الأعلى بين جميع البلدان في المؤشر في فئة السلامة المجتمعية، حيث أفادت 98.5٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 عاما وما فوق أنهن "يشعرن بالأمان أثناء المشي بمفردهن ليلاً في المدينة أو المنطقة التي يعشن فيها".

وتم تصنيف دبي، على وجه الخصوص، كأكثر المدن أمانا للمسافرين المنفردين بناء على مؤشر صادر عن شركة تأمين السفر "أمّن رحلتي". وتقول المؤثرة ساندي عواد التي تقسم وقتها بين باريس ودبي، إنها شعرت دائما بالأمان في المدينة، حتى في الضواحي. "في إحدى المرات كان لدي إطار مثقوب، تركت سيارتي في وسط الصحراء، غير مقفلة بالمفاتيح". وأضافت "كنت أعرف جيدا أنه يمكنني الوثوق بأن سيارة الأجرة ستأتي لاصطحابي، وسأكون متأكدة من أن السيارة ستكون آمنة".

بالنسبة للمسافرين المنفردين، توصي بحجز رحلة سفاري صحراوية لأنها طريقة سهلة لمقابلة مجموعة متنوعة من الأشخاص المثيرين للاهتمام. ولكن إذا كنت تشعر بمزيد من المغامرة، فقد أحبت شخصيا القفز بالمظلات فوق بالم دروبزون.

اليابان

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يعد تناول الشخص الطعام بمفرده معياراً ثقافياً في اليابان حيث توفر العديد من المطاعم مقاعد لرواد المطعم المنفردين

تم تصنيف اليابان كواحدة من أكثر 10 دول أماناً في العالم من خلال مؤشر السلام العالمي بسبب معدلات جرائم العنف المنخفضة للغاية وانخفاض عدد النزاعات الخارجية أو الداخلية، ولديها ثقافة عربات مترو الأنفاق المخصصة للنساء فقط (خلال أوقات وطرق معينة) وأماكن الإقامة المخصصة للنساء فقط والتي يمكن أن تجعل النساء اللواتي يسافرن بمفردهن يشعرن بأمان إضافي.

يعد تناول الطعام الفردي والأنشطة الفردية أيضا معيارا ثقافيا هنا أكثر من أي مكان آخر. "بسبب انخفاض عدد السكان، والأشخاص الذين لا يرغبون في الزواج ويعتزون كثقافة بـ"الوقت الفردي"، هناك الكثير من الأشياء المحيطة بالسفر "الفردي"، قالت ميكا وايت، المولودة في اليابان ومؤسسة شركة السياحة تشابتر وايت. "وتظهر المجلات دائما أفضل محلات الكاريوكي المنفرد ومحلات الرامن المنفردة وأونسن المنفرد".

لولو أساغاف، التي انتقلت إلى هنا من إندونيسيا قبل 20 عاما، شعرت بالأمان هنا على الفور. "السكان المحليون يجعلونك تشعر وكأنك في المنزل ويسعدك مساعدة الغرباء"، قالت أساغاف التي تعمل الآن كمرشدة سياحية في إنتريبيد ترافل. ومع ذلك، إذا كنت مسافرا إلى مناطق ريفية أكثر، فإنها توصي بالذهاب مع دليل لأن اللغة الإنجليزية أقل تحدثاً.

ونظراً لأن تناول الشخص الطعام بمفرده هو القاعدة هنا، توصي أساغاف بالتحقق من مشهد الطعام، بخاصة في كيوتو وأوساكا وطوكيو. مكانها المفضل في طوكيو هو منطقة شينجوكوسان-شوم التي تضم الكثير من المطاعم والحياة الليلية والإزاكايا المحلية (نسخة يابانية من الحانة).

وبالنسبة للزوار الذين يرغبون في المغامرة خارج المواقع السياحية النموذجية، توصي بمدينة كانازاوا الساحلية، المعروفة بكونها موطن الساموراي. وتاكاياما في جبال الألب اليابانية. وقالت: "تتمتع تاكاياما بهندسة معمارية تقليدية جميلة ومصانع جعة ساكي". كما توصي بمتحف تاكاياما شوا كان الذي يعرض القطع الأثرية للثقافة الشعبية من عهد الإمبراطور هيروهيتو من عام 1926 إلى عام 1989.

النرويج

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تصنف النرويج باستمرار كواحدة من أسعد البلدان في العالم، وهي مكان شامل للمسافرين من جميع الأنواع

احتلّت النرويج المرتبة الأولى في مؤشر السلام والأمن للمرأة بفضل أعلى درجاتها في الإدماج المالي للمرأة، وغياب التمييز القانوني والسلامة المجتمعية للمرأة. وتحجز باستمرار مكاناً بين أفضل 10 في قائمة الدول الأكثر انصافاً بين الجنسين والأسعد في العالم. وأثبتت النرويج أنها مكان شامل للمسافرين من جميع الأنواع، بما في ذلك مجتمع المثليين والعابرين جنسياً والزوار المنفردين.

وتشير تورون ترونسفانغ المقيمة في أوسلو ومؤسسة شركة آب نورواي إلى أن الثقافة متسامحة اجتماعياً ومدعاة ثقة، ما يجعلها مكاناً مثالياً للنساء المنفردات. وقالت: "يمكنك أن تطلب بشكل مريح من شخص ما على طاولة مقهى مجاورة الاعتناء بأغراضك أثناء استخدام الحمام".

كما أنها فخورة بعدد الشركات التي تديرها النساء هنا، اللواتي أنشأن أماكن شهيرة لتناول الطعام والإقامة في المناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد.

ولتحقيق أقصى استفادة من الزيارة، تشجع ترونسفانغ الزوار على تبني المفهوم النرويجي "فريلوفتسليف"، وهي فلسفة لعيش الحياة في الهواء الطلق الرائع. مع إبلاغ ناسا عن زيادة في النشاط الشمسي حتى عام 2025، يمكن أن يكون الوقت مثاليا لرؤية الشفق القطبي الشمالي مع رحلة في القطب الشمالي، وركوب الزلاجات التي تجرها الكلاب والمشي بالأحذية الثلجية نهارا والإقامة في الأكواخ الثلجية والفنادق الجليدية التي تديرها عائلة في الليل.