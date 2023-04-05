رمضان: كيف تعتني ببشرتك في شهر الصيام؟

هاربل بوبي

شبكة الإذاعة الآسيوية، بي بي سي

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، Dr Muneeb Shah التعليق على الصورة، لدى الدكتور منيب شاه أكثر من 17 مليون متابع على تيك توك

رمضان هو شهر التطهر الروحاني والجسدي بالنسبة للمسلمين الذين يصومون عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب.

ويرمز الشهر إلى الالتزام والتأمل وتهذيب النفس.

كما أنه يجعل الشخص يدرك المعاناة والألم اللذين يعاني منهما ملايين الأشخاص الذين يعيشون في فقر وحرمان ومجاعة في مختلف أنحاء العالم.

بيد أن عدم تناول كميات كافية من الماء، والنوم المتقطع، وسوء التغذية، من الممكن أن يكون لها تأثير ضار على جسمك وبشرتك.

طبيب الأمراض الجلدية الذي اشتهر على تيك توك باسم Doctor Derm، واسمه الحقيقي الدكتور منيب شاه، ينصح الصائمين بالاعتناء ببشرتهم بشكل أكبر خلال الشهر المقدس لدى المسلمين.

يقول الدكتور شاه في حوار مع شبكة الإذاعة الآسيوية بـ بي بي سي: "عندما كنت صغيرا، لم يكن لدي الكثير من الأصدقاء من جنوب آسيا أو الأصدقاء المسلمين أو الصائمين".

"من الأشياء اللطيفة التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي هي أنه، بغض النظر عن المكان الذي توجد به في هذا العالم، فإنك تستطيع أن تجد أشخاصا يشتركون معك في تلك التجارب".

منذ أن بث أول مقطع فيديو له على تطبيق تيك توك في عام 2020، أصبح للدكتور شاه الآن أكثر من 17 مليون متابع، كما أنه حاليا طبيب الأمراض الجلدية ذو أكبر عدد من المتابعين على المنصة.

يسعى الدكتور شاه إلى نقض الخرافات المحيطة بالاعتناء بالبشرة، وإلقاء الضوء على التأثير الإيجابي لصيام هذا الشهر على بعض الأشخاص.

يقول: "الكثير من الأمراض الجلدية مثل الصدفية وحب الشباب هي جميعا ناتجة عن التهابات، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن أمراضا مثل الصدفية تخف حدتها في واقع الأمر لدى الصائمين خلال شهر رمضان".

فما هي إذن أهم نصائح الدكتور شاه للاعتناء بالبشرة خلال شهر رمضان؟

الحفاظ على معدل صحي للمياه في البشرة

خلال الصيام، من الممكن أن تفقد البشرة رطوبتها ويقل معدل المياه فيها بسهولة، لذا ينصح الدكتور شاه، الذي يصوم خلال رمضان، باستخدام مستحضرات تعمل على تزويد البشرة بما تحتاج إليه من مياه.

يقول: "الصلاة خمس مرات في اليوم وغسيل الوجه قبل الصلاة قد يؤديان إلى جعل البشرة جافة بشكل كبير لدى بعض الأشخاص".

"ينبغي التأكد من ترطيب البشرة بعد غسيل الوجه، لأنه شيء مهم للغاية، وإلا فإنه قد يؤدي إلى تهييج الحاجز الجلدي الواقي.

تناول وجبات غذائية متوازنة

يوضح الدكتور شاه أن "بعض الأشخاص يقولون إن حالة بشرتهم تسوء خلال رمضان لأنهم يغيرون من عاداتهم الغذائية بشكل كبير، وهذا يشير إلى الطعام الذي يتم تناوله بعد انتهاء صيام اليوم".

فتناول أطباق دسمة في السحور، وعدم القدرة على تناول بعض الأطعمة المغذية بسبب قصر الفترة المسموح فيها بتناول الطعام، قد يكون لهما أثر سلبي على بشرتك.

يشجع الدكتور شاه الصائمين على تناول الطعام الذي يستمتعون بأكله عند الإفطار، لكنه يؤمن بأن الاعتدال أمر في غاية الأهمية.

"الأطعمة المقلية لا علاقة لها بظهور حب الشباب، ولكن الإفراط في أكل أي شيء قد يؤثر على البشرة.

"عادة ما أتناول الكثير من الأطعمة المقلية عند الإفطار، ولا أظن أنها تؤثر على بشرتي، ولكن بعض الأشخاص يلاحظون أنها تؤثر بشكل سلبي على بشرتهم".

روتين بسيط للاعتناء بالبشرة

خلال رمضان، تتغير أنماط الأكل والنوم بشكل كبير، لذا يعدل الكثير من الأشخاص من روتينهم اليومي للعناية بالبشرة.

لكن الدكتور شاه يقول إنه من الممكن أن تستعمل ما اعتدت على استعماله من مستحضرات العناية بالبشرة.

"هناك سوء فهم شائع، مفاده أنك لا تستطيع استعمال مستحضراتك التقليدية للعناية بالبشرة خلال الصيام"، على حد تعبير الدكتور شاه.

ويضيف: "أظن أنك تستطيع استخدام مرطباتك التقليدية وكريمات الوقاية من أشعة الشمس الضارة خلال الصيام".

الروتين البسيط الذي ينصح به هو: تنظيف البشرة، ترطيبها، ثم استخدام كريم الوقاية من أشعة الشمس الضارة. وخلال الليل، ينصح بتنظيف البشرة، ثم إضافة كريم يحتوي على مادة الرتينول، ثم استخدام مرطب للبشرة مرة أخرى.

صدر الصورة، Farah Ferrero التعليق على الصورة، ترى فرح أيضا أن هناك الكثير من الاعتقادات الخاطئة بشأن مستحضرات العناية بالبشرة التي يمكن استخدامها خلال رمضان

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ومثل الدكتور شاه، تستخدم فرح فريرو صانعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي تلك المنصات لإعطاء إرشادات لمتابعيها حول العناية بالبشرة خلال رمضان.

ترى فرح، وهي من سكان مدينة لِستر الإنجليزية وتبلغ من العمر 29 عاما، أن هناك الكثير من المعلومات المضللة على شبكة الإنترنت حول نوعية مستحضرات العناية بالبشرة التي ينبغي أو لا ينبغي استخدامها خلال شهر رمضان.

تعطي مثالا على ذلك قائلة إن "بعض الأشخاص يتفادون استخدام المستحضرات التي تحتوي على الكحول خلال شهر رمضان".

"مستحضرات تنظيف البشرة المعروفة باسم التونرز toners تحتوي على الكحول، ولكني كمسلمة لا أشرب الكحول الموجود فيها ولا يتسبب لي في حالة سكر، ولذا فإنه لا ضير من وضعه على البشرة".

تنصح فرح أيضا بما يعرف بالتنظيف المزدوج للبشرة خلال شهر رمضان.

تقول: "التنظيف المزدوج يشمل إزالة مستحضرات التجميل أولا باستخدام منظف يحتوي على زيت أو باستخدام ماء المايسيلر المنظف (micellar water)، ثم التنظيف مرة أخرى للوصول إلى أعماق مسام الجلد".

ترى أن الشفافية أمر ضروري خلال رمضان، ولذا فإنها تستعرض مع متابعيها خطوات العناية ببشرتها.

تقول فرح: "أحيانا، عندما أشعر بالكسل، استخدم المناديل المبللة، وتصلني تعليقات سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها ليست جيدة للبشرة".