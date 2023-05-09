الانتخابات التركية 2023: هزات ارتدادية من الغضب والحزن في الدولة التي ضربها الزلزال

أورلا غورين

بي بي سي نيوز - أنطاكيا

قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، Goktay Koraltan/BBC التعليق على الصورة، فيما تبكي على ابنها الذي قتل في الزلازل، ألقت فتحية كيكليك باللوم على المسؤولين الفاسدين والرئيس رجب طيب أردوغان

لا توجد حمى انتخابية في مدينة أنطاكيا القديمة في جنوب تركيا - فقط هناك أنقاض وعذاب.

"ما أريده من صندوق الاقتراع هو جثته ولا شيء آخر"، تقول فتحية كيكليك. "لقد انتُزعت أرواحنا. إنه لا يفيدنا".

وتشير الجدة البالغة من العمر 68 عاماً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إهانة الرئيس يمكن أن تؤدي إلى سجنك هنا، لكنهالن تسكت.

"إنه يجلب الأذى فقط. أفكر في حرق ورقة الاقتراع الخاصة بي - أمام الشرطة والجنود".

ويبدو الزعيم الإسلامي التركي ضعيفاً أكثر من أي وقت مضى في الانتخابات المقبلة للبرلمان والرئاسة التي ستجري في 14 من مايو/ أيار الجاري.

إن نهاية "عهد أردوغان الاستبدادي" - إذا حدث ذلك - يجب أن تعني تركيا "أكثر حرية وديمقراطية". عندئذ قد تكون السجون "أقل ازدحاماً" و"العلاقات مع الغرب أقل توتراً".

في الفترة التي سبقت الانتخابات، كان لدى الأتراك الكثير مما يشتكون منه - ويحزنون عليه - بدءاً من استجابة الدولة البطيئة لزلازل فبراير/ شباط وصولاً إلى اقتصاد في حالة خراب. معدل التضخم الرسمي هو 50٪. الرقم الحقيقي يمكن أن يكون ضعف ذلك. يلقي الخبراء باللوم على السياسات الاقتصادية للرئيس، والتي وصفت بأدب بأنها "غير تقليدية".

هنا في جنوب تركيا، يطغى الموت على السياسة والاقتصاد.

صدر الصورة، Goktay Koraltan/BBC التعليق على الصورة، مع إزالة الأنقاض، ظهرت الآن أنطاكيا التاريخية كمزيج من الأنقاض والمساحات الفارغة

الحصيلة الرسمية لأسوأ كارثة طبيعية في التاريخ التركي الحديث هي أكثر من 50 ألف. يعتقد الكثيرون هنا أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير وأن الحكومة توقفت عن العد.

عدد الضحايا عند فتحية هو أربعة.

نجدها في مقبرة قاتمة على جانب الطريق حيث يمزق حزنها الهواء. ملقاة على الأرض، مرتدية حجاباً داكناً وسترة صوفية، وتصرخ لابنها كوسكون (45 عاماً) الذي يرقد تحت التراب.

"كيف يمكنني أن أنساك؟" تبكي وهي تمسك باللوح الخشبي الخام الذي يشير إلى قبره. "من فضلك خذني معك. لقد تركت الأيتام وراءك. لقد أحضرت إرين لرؤيتك".

صدر الصورة، Wietske Burema/BBC التعليق على الصورة، "أفكر في حرق ورقة الاقتراع الخاصة بي - أمام الشرطة والجنود"، تقول فتحية

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عند ذكر اسمه، يأتي حفيدها البالغ من العمر أربع سنوات لمواساتها، ويجلس القرفصاء بجانب القبر لعناقها. "والدك يرقد هنا"، تقول له. "لا، بابا ليس هنا"، يقول إرين بحزم.

الصبي الصغير الكئيب، يلبس معطفاً أزرق داكناً، ولديه ندبة مرتفعة على جبهته - طبعتها الزلازل. احتضنته فتحية بين ذراعيها تحت الأنقاض لمدة ثماني ساعات قبل أن يتم تحريرهم - ليس من قبل عمال الإنقاذ الأتراك، ولكن من قبل الجيران، وهم لاجئون سوريون.

فقدت العائلة والد إرين وشقيقه وأخته وابن أخيه - يرقد الأربعة الآن مدفونين على التوالي. وتلقي فتحية باللوم على المسؤولين الفاسدين والبنّائين السيّئين، والأهم من ذلك كله، على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتقول: "في المقام الأول، إنه هو، لأنه أعطى فرصة لمثل هؤلاء الناس. يقوم المطورون برشوة البلديات ويبنون. إنهم يرشون ويبنون. لقد قتلونا جميعاً".

وكشفت الزلازل عن "عيوب هيكلية" في حكم الرئيس أردوغان الطويل. هو ترأس العفو المتكرر عن البناء غير القانوني. يمكن للمطورين بناء فخ الموت ودفع غرامة فقط. ويقول النقاد إن الدولة نفسها كانت مجوفة، مما أدى إلى ذلك.

تجوَّل في ما تبقى من أنطاكيا - بوتقة الحضارات والأديان - ويمكنك أن ترى العواقب. لقد تم اختزال قرون من التاريخ في خليط من الأنقاض والمساحات الفارغة. خارج أحد المنازل المنهارة، لا يزال كرسي رمادي مكتنز بذراعين سليماً، كما لو أن المالك قد يعود ويجلس. وقلب بعض الكتل متعددة الطوابق، والبعض الآخر تمزق مثل منازل الدمى البشعة.

تتخلل كل محادثة هنا تقريبا قصص الموتى الذين لقي الكثير منهم حتفهم في انتظار المساعدة التي لم تأت أبدا. لكن في هذا البلد الذي يشهد استقطاباً شديداً، تشكل الزلازل شقاً آخر.

ويردد مؤيدو الرئيس - وهم كثيرون - وجهة نظره بأن هذا كان القدر. ووسط القاعدة الدينية المحافظة الداعمة له، لا تزال قيادته مادة إيمانية.

وصادفنا إبراهيم سينر جالساً على أنقاض شارع زمروت في مدينة أنطاكيا القديمة، بين شظايا الزجاج والمعادن الخشنة. ويبدو أن الرجل البالغ من العمر 62 عاماً لا يلاحظ، ضائعا في التفكير ودخان السجائر.

صدر الصورة، Wietske Burema/BBC التعليق على الصورة، "لقد بذل رئيسنا قصارى جهده"، يقول إبراهيم سينر، الذي توفي شقيقه في الكارثة.

"منزلنا تصدع من البداية إلى النهاية"، كما يقول. "عشنا أكبر كابوس داخل المنزل. لا يمكننا أن نكون سعداء لأننا نجونا لأننا فقدنا عائلتنا وأصدقائنا. لم تكن هناك خطوط هاتفية ولا إنترنت. لا أحد يستطيع مساعدة أي شخص. وبعد خمس أو ست ساعات تلقيت نبأ وفاة أخي".

لكن إيمانه بالرئيس لم يتزعزع.

ويقول: "لقد جاء ذلك من الله. كانت إرادة الله أن يحدث ذلك. ولا ينبغي تسييس الأمر. ليس رئيسنا هو الذي تسبب في الزلزال. لقد بذل رئيسنا قصارى جهده".

ويمضي إبراهيم في طريقه، لكن بقيت امرأتان على الجانب الآخر من الطريق - غوزدي بورغاك (29 عاماً) وخالتها سهيلة كيليتش (50 عاماً) ، وكلاهما ممثلتان. غوزدي لديها وشم على ذراعها - "الحياة جميلة" مكتوبة بالفرنسية. في هذا المشهد الجديد من الأنقاض، يبدو الأمر وكأنه سخرية.

جاءوا إلى المنطقة لإطعام القطط الضالة، وهو تقليد تركي دائم حتى في أسوأ الأوقات. واستمعوا إلى رواية إبراهيم في عدم تصديق وعذاب.

صدر الصورة، Orla Guerin/BBC التعليق على الصورة، "إنه خطأه"، تقول غوزدي بورغاك، إلى اليسار، عن الرئيس التركي ودوره في الكارثة.

"ما سمعته للتو أساء إلي حقا لأن أحداً لم يساعدنا بأي شكل من الأشكال"، تقول غوزدي وهي على وشك البكاء.

وتضيف"هل كنا في عالم مختلف، أم كان هو؟ ما قاله عن أردوغان لم يكن صحيحا بالتأكيد. إنه خطأه. الحكومة هي الملزمة بمساعدتنا، لكن لم يكن أحد هنا".

"بجهودنا الخاصة ووسائلنا الخاصة، حاولنا الوصول إلى عائلاتنا خلال الساعات الأولى من الزلزال. وصلنا إلى جثثهم بعد ساعات، بعد أيام".

وتقول غوزدي إن مسؤولين من الرئاسة حضروا مرة واحدة، بينما كان شقيق زوجها على وشك أن يخرج حيا.

وتقول إن فريقاً إيطالياً أنقذ شقيق زوجها، في حين أن كل ما فعله المسؤولون الحكوميون هو "الوقوف أمام الكاميرات، لذلك كان زيهم الرسمي مرئياً".

وتقول: "ثم غادروا ولم يأت أحد آخر".

النساء الآن في حداد على ثلاثة من أقاربهن، وعلى الفسيفساء الثمينة التي كانت تمثلها مدينتهن.

صدر الصورة، Goktay Koraltan/BBC التعليق على الصورة، بعد مرور أشهر، إزالة حطام المباني المنهارة في أنطاكيا مستمرة

هل سيحدث كل الموت والدمار تغييراً كبيراً في يوم الانتخابات؟

قد يكون الجواب لا.

وأشارت استطلاعات الرأي التي أجريت بعد الزلازل إلى انخفاض طفيف فقط في دعم الرئيس الذي اعتذر عن بطء استجابة الدولة. كما وعد ببرنامج طموح لإعادة الإعمار - وإن كان "غير قابل للتصديق".

"لن يؤثر ذلك على أردوغان"، وفقاً للمحلل السياسي وخبير استطلاعات الرأي في اسطنبول جان سلجوقي. "هذه الانتخابات لا تتعلق بالأداء. الأمر يتعلق بالهوية. أولئك الذين يريدونه يريدونه مهما حدث".

بعد أكثر من عقدين في السلطة، يواجه الزعيم التركي منافساً جاداً - وإن كان معتدل الخلق. هو كمال كيليتشدار أوغلو. وتعطي استطلاعات الرأي تقدما طفيفا لكيليتشدار أوغلو، الذي اشتهر بتصوير مقاطع فيديو انتخابية وهو جالس على الطاولة في مطبخه المتواضع.

صدر الصورة، TURKISH PRESIDENCY/MURAT CETINMUHURDAR/HANDOUT التعليق على الصورة، الرئيس أردوغان متأخر قليلاً في استطلاعات الرأي، لكنه لا يزال يحظى بدعم الكثيرين في تركيا

لكن الكثيرين لم يشطبوا الرئيس بعد. ويشمل ذلك عمدة أنطاكيا، لطفو سافاس، وهو من حزب كيليتشدار أوغلو.

نلتقي في مجموعة من المباني المؤقتة التي تستخدم الآن كمكتب له.

"إنه [أردوغان] زعيم حزب سياسي تمكن من البقاء في السلطة لمدة 21 عاماً" ، كما يقول - أطول من أي شخص آخر، بما في ذلك الأب المؤسس لتركيا، كمال أتاتورك. "على الرغم من كل الصعوبات - الاقتصادية والاجتماعية والناتجة عن الزلزال - فهو يعرف كيف يستخدم السياسة، وجميع أدوات الدولة لتحقيق النصر".

ومن المؤكد أن الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية سيساعدان من خلال قبضته على وسائل الإعلام التركية. تسيطر الحكومة على 90٪ من وسائل الإعلام الوطنية، وفقا لمجموعة حرية الصحافة، مراسلون بلا حدود.

صدر الصورة، Goktay Koraltan/BBC التعليق على الصورة، على جانب الطريق، تم دفن ضحايا الزلزال في قبور مجهولة بعلامات مؤقتة

وما يحدث هنا مهم خارج حدود تركيا. البلد ذو وزن ثقيل إقليمي، يواجه الشرق والغرب. وسوف يراقبه جيرانه وحلفاؤه في حلف شمال الأطلسي عن كثب.

ويعتقد العديد من المحللين أن المنافسة ستذهب إلى جولة ثانية في 28 من مايو/ أيار الجاري لأن أيا من المرشحين الرئاسيين لن يحصل على أكثر من 50٪ في الاقتراع الأول.

وبالعودة إلى المقبرة، لا يمكن أن يأتي التغيير قريباً بما فيه الكفاية بالنسبة لفتحية التي تعاني من ذكريات انتشال ابنها الميت من تحت الأنقاض - بيديها العاريتين، وبحضور أقاربها فقط للمساعدة.