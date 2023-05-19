كيف انتهى المطاف بحيوان فظ كندي في أبو ظبي؟

نادين يوسف

بي بي سي نيوز - تورنتو

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Phil Demers التعليق على الصورة، مدرب الحيوانات السابق في حديقة الحيوانات المائية مارينلاند في كندا فيل ديمرز بنى علاقة فريدة مع الفظ شموسي

بعد معركة استمرت عقداً من الزمن، نجح مدرب حيوانات سابق في إخراج حيوان الفظ العزيز على قلبه، من أشهر حديقة حيوانات مائية في كندا، عقب انتشار أخبار بأنها تسيء معاملة حيواناتها.

وبدأ الفظ ( ثور البحر ) سموشي، حياة جديدة على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر.

ووصف مقدم البرامج التليفزيونية جيمي كيميل خبر نقل شموسي إلى الإمارات بأنها "قصة تثلج الصدر".

فيما قالت مجلة " Newsmagazine Inside Edition " إن العلاقة التي نشأت بين المدرب وهذا الحيوان اشبه بـ"الحب من أول نظرة".

كان اللقاء الأول بين فيل ديمرز وسموشي في عام 2004 ، عندما وصلت الأخيرة إلى كندا من روسيا حين كان عمرها 18 شهراً فقط.

حيوانات الفظ في ميريلاند

كانت واحدة من عدد قليل من حيوانات الفظ التي حصلت عليها مارينلاند حديثا، إحدى حدائق الحيوانات المائية الأكثر شهرة في كندا، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الإعلانات التجارية الجذابة مثل "الجميع يحب مارينلاند " التي كانت تهيمن في السابق على موجات الإذاعات المحلية.

اشتهرت مارينلاند، التي تأسست في عام 1961 ، حين بدأ الدولفين كيكو، نجم الأوركا في فيلم Free Willy،مسيرة تقديم العروض أمام الجمهور في أوائل الثمانينيات.

ذكرت صحيفة "تورنتو ستار" أن حديقة الحيوان أثارت الجدل على مر السنين، ففي عام 1977 صادرت وزارة الثروة السمكية الأمريكية ستة دلافين طويلة الأنف اصطادها مؤسس الحديقة بطريقة غير مشروعة في خليج المكسيك.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سموشي (يسار) يؤدي حركات في مارينلاند مع فظ آخر في عام 2012

الاحتجاجات

تحولت الحديقة إلى هدف دائم لاحتجاجات نشطاء حقوق الحيوان وكانت موضع العديد من التحقيقات من قبل الشرطة المحلية والحكومة الأمريكية وخدمات رعاية الحيوان في أونتاريو والتحقيقان الأخيران لا يزالان مستمران.

أظهر أحد التحقيقات الحديثة أن الحيوانات في مارينلاند تعاني من الأرق والتوتر بسبب رداءة نوعية المياه. رفضت مارينلاند نتائج التحقيق ونفت إساءة معاملة حيواناتها على مر السنين.

لم يشعر ديمرز بالقلق عندما بدأ العمل في الحديقة لأول مرة كمدرب حيوانات، كان خجولا وفي الثانية والعشرين من العمر فقط.

وقال لبي بي سي: "عندما بدأت بالعمل، مثل الكثيرين، كنت أتطلع لإثارة إعجاب المشرفين علي والذين على ما يبدو كانوا يعرفون ما يقومون به".

لكن، سرعان ما رأى عيوباً في طريقة معاملة مارينلاند لحيواناتها. كما بدأ في تطوير علاقة قوية بشكل غير عادي مع سموشي.

صدر الصورة، SeaWorld Abu Dhabi التعليق على الصورة، سموشي وابنها كيوك في الصورة في موطنهما الجديد في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

المدرب والفظ لا ينفصلان

قال ديمرز إنه أثناء خضوع سموشي لإجراء طبي "طبعت قبلة" عليه وهو يحاول تهدئتها. كانت تظنه والدتها، كما يقول، وبدأت تلحقه أينما تحرك في الحديقة.

أصبح الاثنان لا ينفصلان. وقال المدرب الشاب إنه تعرف على الفظ وصفاتها أكثر فأكثر كمن يتعرف على شخصيتها.

ووصفها بقوله: "إنها تتمتع بروح الدعابة، وفي بعض الأحيان تسيء التصرف بشكل هزلي لترى ردة فعلي".

"إنها مدركة تماماً لمن حولها ولمحيطها. عليك أن تكون على دراية بنكاتها ومزاحها، لأنها تجعلنا متيقظين لها طوال الوقت".

قال ديمرز إنه لا يحتمل ما وصفه بإهمال للحيوانات في مارينلاند وكان ينتابه القلق بشأن رفاهية سموشي.

استقال في عام 2012 وبدأ معركة إنقاذ محبوبته سموشي.

تواصلت بي بي سي عدة مرات مع مارينلاند للتعليق على هذه القصة لكنها لم تتلق أي رد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تنفي مارينلاند اتهامات سوء معاملة الحيوانات التي تأويها.

قضية تشهير

رفعت إدارة حديقة مارينلاند دعوى قضائية ضد ديمرز بعد فترة وجيزة من مغادرته، وتم حظره من الدخول إلى الحديقة متهمة إياه بالتعدي والتآمر لسرقة حيوان الفظ الذي يزن 363 كيلو غرام، وهو ادعاء نفاه المدرب بشكل قاطع، لذلك رفع دعوى قضائية ضد حديقة الحيوانات المائية بتهمة التشهير به.

ولكن بعد مضي 10 سنوات وإنفاق 250 ألف دولار كندي (185500 دولار أمريكي) كرسوم قانونية، تحقق حلم ديمرز في تحرير سموشي.

وفي العام الماضي، وافقت مارينلاند على إسقاط الدعوى وإيجاد سكن بديل لسموشي وعجلها كيوك، قائلة في بيان إن ذلك "في مصلحة الفظ".

لا يزال ديمرز ممنوعاً من دخول مارينلاند، لكن حديقة الحيوان سمحت له بلقاء سموشي في لحظة عاطفية في إطار المصالحة بين الطرفين على الرغم من فصلهما بحبل سياج حماية.

قال ديمرز: "بدأت في تسلق (السياج) للوصول إلي، وكنت أحاول الوصول إليها، لكنهم أعادوها إلى حظيرتها على الفور".

عالم البحار أبوظبي

ومنذ ذلك الحين، تم شحن كل من سموشي وكيوك إلى حديقة "سي وورلد" في إمارة أبو ظبي والتي من المقرر أن تفتح الحديقة أبوابها للعامة في 23 مايو/ أيار.

قال ديمرز، الذي أصبح صاحب رسالة وناشطاً في مجال حقوق الحيوان، إنه لا يزال ضد أسر الحيوانات.

لكنه قال إنه سعيد لأن حيوانات الفظ خرجت أخيراً من مارينلاند، حتى لو كان ذلك يعني أن سموشي أصبح الآن على بعد أكثر من 11000 كيلومتر منه.

كما تعارض عالمة الثدييات البحرية الدكتورة نعومي روز، إبقاء الفظ في الأسر، لكنها تعتقد أن منشأة سي وورلد الجديدة في أبو ظبي، ستكون موطناً أفضل لسموشي وعجلها.

وقالت روز، التي تعمل في معهد رعاية الحيوان في واشنطن العاصمة: "المشكلة مع مارينلاند هي أنها قديمة جداً، وبالتالي إمكاناتها محدودة في يتعلق برفاهية الحيوانات وما إلى ذلك".

توجد عادة حيوانات الفظ المصنفة في خانة الأنواع المهددة بالانقراض، في القطب الشمالي وبالقرب من المحيط المتجمد الشمالي.

بيئة خاضعة للتحكم في المناخ

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وقالت إن متوسط درجات الحرارة في أبو ظبي خلال الصيف يبلغ 35.5 درجة مئوية، ومن المرجح أن يتم إيواء سموشي في بيئة مغلقة تتوفر فيها درجات الحرارة المناسبة لها على مدار العام.

واوضحت الدكتورة شون نورين، الباحثة في مجال الثدييات البحرية، إن الظروف المثلى لحيوانات الفظ في الأسر تشمل توفير التغذية الكافية والرعاية البيطرية، فضلاً عن جلسات التدريب واللهو.

وقال: "سيقدمون أشياء جديدة للحيوان مثل الألعاب أو تعليمها مهاماً جديدة، لذا فإن أدمغتهم تبقى مشغولة، وهو أمر مهم حقاًّ للحيوانات الاجتماعية" مثل حيوانات الفظ.

وقالت سي وورلد في بيان لبي بي سي، إن حيوانات الفظ وصلت بأمان إلى أبو ظبي من العديد من حدائق الحيوان والحدائق المائية حول العالم، وهي مستقرة "بشكل مريح في موطنها الجديد".

وأضافت أن سموشي سيعيش مع حيوانات الفظ الأخرى في موطن جديد "مصمم خصيصا لهذه الحيوانات".

بينما تتأقلم سموشي مع حياتها الجديدة، يفكر ديمرز أن يقوم بزيارتها في الوقت المناسب.

وقال إنه بكى عندما شاهد مقطع فيديو لها مؤخراً في سيوورلد.