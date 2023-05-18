التحرش الجنسي: موظفة تقاضي رئيسها لاعتقادها أنه يرسل لها قبلات عبر البريد الإلكتروني

جاكوب ايفانز

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت المحكمة إن كارينا غاسباروفا وجدت دوافع "شريرة" وراء كلمات رئيسها "غير الضارة"

رفعت عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات دعوى قضائية ضد رئيسها في العمل، بتهمة التحرش الجنسي بعد أن اعتقدت أنه استخدم رموز تعبيرية مثل "xx" و "yy" و "؟؟؟؟" في رسالة بريد إلكتروني على أنها رسالة مشفرة لطلب علاقات جنسية معها.

ويُستخدم الرمز التعبيري "xx" في بريطانيا، للدلالة على القبلات في لغة التواصل الإلكتروني.

كما زعمت كارينا غاسباروفا أنه عندما أعاد ألكسندر جولاندريس، تسمية ملف على جهاز الحاسوب، كتبه بأحرف تشير إلى دلالات جنسية.

وسمّى جولاندريس، الملف بأحرف "ajg" وهي أحرف فسرتها الموظفة، على أنها أختصار لـ "A Jumbo Genital" وهي تعني "عضو تناسلي كبير"

وقالت محكمة العمل في لندن إن تصور الموظفة غاسباروفا للأحداث كان "منحرفاً"، وتم رفض ادعاءاتها.

كانت غاسباروفا مديرة مشروع في مكتب إيس دوكس "essDOCS"بلندن ، وهي شركة تقدم "حلولا تجارية إلكترونية".

وقاضت الموظفة شركتها بدعاوى التحرش الجنسي والتمييز والفصل التعسفي.

"رفض رسمي للتظلم "

استمعت المحكمة لأقوال الموظفة، التي قالت إنها تعتقد أن رئيسها، جولاندريس ، كان "يحاول التقرب منها" عند مناقشته أمورا متعلقة بالعمل معها، وزعمت أنه ألمح لها بإيحاءات جنسية.

وأضافت في دعوتها أن مراسلات البريد الإلكتروني من جولاندريس كانت تلمح إلى الرغبة في "ممارسة أفعال جنسية".

وتتضمن أوراق الدعوى شكوى رسمية تقدمت بها غاسباروفا إلى الشركة في أبريل/نيسان2021 للتظلم من جولاندريس، لكنها استقالت بعد رفض الشكوى.

وقد وُصفت المحكمة ادعاءات غاسباروفا بأنها "تصور منحرف للأحداث اليومية". وقالت إنها "أظهرت ميلًا لتقديم مزاعم غير عادية بدون أدلة".