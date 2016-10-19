هل تعد شبكة الإنترنت سببا في إهدار كثير من الماء؟

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تصدرت أسماء باحثين بجامعة "إمبريال كولدج" في لندن عناوين الصحف العام الماضي، حين قالوا إن كل جيجابايت من البيانات يجري تحميلها من شبكة الإنترنت ربما تُهدر في المقابل ما يصل إلى 200 لتر من الماء.

وجاءت هذه الإحصاءات صادمة، ولا سيما إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه في عام 2015 فقط، وصل متوسط استهلاك مستخدمي الهواتف الذكية من البيانات عبر الإنترنت في دول غرب أوروبا إلى 1.9 جيجابايت في الشهر، وارتفع هذا المعدل في الولايات المتحدة ليصل إلى 3.7 جيجابايت في الشهر، بحسب تقرير لشركة إريكسون.

وهذا يعني هدر كميات هائلة من المياه.

فإذا تصفحت مواقع التواصل الاجتماعي، أو أرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني، أو شاهدت بثًا مباشرًا لمقطع فيديو عبر الإنترنت، فأنت تتلقى بذلك بيانات وتتبادلها مع أحد مراكز البيانات في مكان ما في العالم.

ومركز البيانات هو مركز ضخم يضم مجموعة كبيرة من الخوادم في ما يسمى بـ"مزرعة خوادم" مليئة بأجهزة الكمبيوتر المنتجة للحرارة والمستهلكة للطاقة.

وبهذا تنتقل معنا بياناتنا أينما ذهبنا. وإذا كنت تستطيع الدخول إلى حسابك على البريد الإلكتروني من أي وسيلة كانت، وفي أي مكان في العالم، فهذا لأن رسائلك ليست مختزنة على قرص صلب بين يديك.

ولكن ما علاقة كل ذلك بالماء؟ وفقًا لحسابات باحثي جامعة "إمبريال كولدج"، تستخدم المياه إما في العمليات الضرورية للحفاظ على برودة مراكز البيانات تلك، أو بشكل غير مباشر، في إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء اللازمة لتشغيل مركز البيانات لئلا يتوقف عن العمل.

مصدر الصورة GREEN MOUNTAIN Image caption تحتاج المراكز الرئيسية لحفظ البيانات (أو الخوادم) للتبريد المتواصل

ولكن قبل أن تقرر التوقف عن استخدام خدمة "الواي فاي" تمامًا، ينصحنا بورا ريستيك، أحد الباحثين بجامعة "إمبريال كولدج"، بأن نتمهل قليلًا.

إذ قال ريستيك لبي بي سي إن هذه الأرقام كانت "غير موكدة إلى حد كبير"، وقت إعلان نتائج البحث، وربما تكون أقل بكثير، لتصل إلى لتر واحد لكل جيجابايت.

إلا أن هذا العمل نجح في تسليط الضوء على مدى قلة الأبحاث التي أجريت للكشف عن كمية المياه التي تستهلكها مراكز البيانات.

يقول بيل ثومبسون، الخبير التقني في برنامج "كليك" الذي تبثه إذاعة بي بي سي الإنجليزية: "إن هذا البحث التمهيدي مفيد بالفعل، لأنه بدأ يبحث في جذور المشكلة".

وأردف قائلًا: "إنه من غير المرجح أن نغير سلوكيات المستهلك، نحن نريد أن نغير سلوك القائمين على تشغيل مراكز البيانات".

وأضاف ثومبسون: "فأنا لن أتوقف عن مشاهدة بث مباشر لمقطع فيديو عبر الإنترنت لأني أخشى أن يؤثر على استهلاك الماء، ولكني ربما أفضل مشاهدة مقطع فيديو على المواقع المخصصة لتحميل ومشاركة مقاطع الفيديو التي تقول 'نحن حريصون على البيئة'".

يقول كافي ماداني، من مركز السياسية البيئية بجامعة إمبريال كولدج إن الأمور قد تحسنت كثيرًا منذ أن أُجري هذا البحث.

وأضاف: "فقد أدخلت شركات فيسبوك وأبل ومايكروسوفت وغوغل، تعديلات جوهرية بشأن كميات المياه التي تستهلكها في إنتاج خدماتها".

مصدر الصورة Microsoft Image caption تأمل شركة مايكروسوفت أن تحقق مراكز البيانات تحت الماء النجاح المرجوّ

وأردف قائلًا: "إنهم يستثمرون المال في هذا المجال لأنهم يدركون أهمية توافر المياه. ويعرفون الآن أكثر من أي وقت مضى ما قد يترتب على ذلك من تهديد لسمعتهم. فإن تغاضيهم عن الأثار البيئية قد يضر بسمعتهم."

ولكن، كلما زاد الطلب على مراكز البيانات، ازدادت القضايا البيئية

ويضيف ماداني: "إن زيادة الخدمات تقتضي زيادة استهلاك الطاقة والتسخين، وبالتالي زيادة ما سيترتب على ذلك من آثار على البيئةK فضلًا عن بصمة الكربون (كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو)، واستهلاك المياه."

ويردف قائلًا: "نحن في حاجة ماسة لإدخال إصلاحات على التكنولوجيا في هذا الصدد".

تبريد طبيعي

ربما تبدو مراكز البيانات الصديقة للبيئة غير مألوفة، إلا أن المؤسسات العالمية الرائدة في المجال التكنولوجي أخذت على عاتقها التزامًا بأن تصمم مراكز بيانات موفرة للطاقة إلى أقصى حد، ولا تضر البيئة.

وسواء استخدمت هذه المؤسسات الطاقة المتجددة، أو آثرت وضع مراكز بياناتها في بيئات تستخدم فيها عملية التبريد الطبيعي، سنعرض فيما يلي بعض الأساليب التي ستسخدمها بعض الشركات لتحسن من صورتها في مجال حماية البيئة.

في فبراير/ شباط سنة 2016، أنهت شركة مايكروسوفت اختبار أول نموذج أولي لمركز بيانات تحت الماء، والهدف من ذلك أن يحافظ الماء على برودة مركز البيانات، للاستعاضة عن أليات التكييف والتبريد التي تستنزف الطاقة.

مصدر الصورة Facebook Image caption مركز بيانات فيسبوك في بلدة لوليا جنوب الدائرة القطبية الجنوبية

وقد افتتحت شركة فيسبوك مركز بيانات لوليا بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، في بلدة لوليا شمال السويد، سنة 2013، للسبب نفسه، إذ ستقوم درجات الحرارة المنخفضة في هذه المنطقة بدور مبرّد طبيعي.

ويضم هذا المركز في الوقت الحالي 150 موظفًا، ويدار كليًا بالطاقة المائية. وبالطبع، هذا المركز له صفحته على موقع الفيسبوك.

كما بدأت المؤسسة بناء مجمع مركز بيانات شاسع على مساحة 57 ألف متر مربع في كلوني، بجمهورية أيرلندا، وتقول أنه سيدار كليًا بطاقة الرياح، كما هو الحال في مركزي بياناتها في مدينتي فورت وورث، وألتونا.

وفي الوقت نفسه، حولت مؤسسة غرين ماونتن لتوفير خدمات مراكز البيانات مخزن ذخيرة سابق تابع لحلف الناتو داخل جبل بالنرويج إلى مركز للبيانات.

وتقول المؤسسة إنها تستخدم الماء من الخليج المحيط بالجبل، كما أن درجة حرارة هذا الخليج ثابتة عند 8 درجات مئوية، لتحافظ على برودة المحطة من دون أن تستهلك طاقة إضافية.

كما بدأت شركة آبل تعتمد على الطاقة المتجددة تدريجيًا، وتقول إن جميع مراكز بياناتها في الوقت الحالي تدار بالطاقة المتجددة كليًا.

وأعلنت شركة غوغل أن ستة مراكز من بين مراكز بياناتها أصبحت لا تنتج نفايات غير قابلة لإعادة التدوير قط.

تقول راتشيل فوتريل، مديرة أحد البرامج الفنية لشركة غوغل، في أحد المدونات: "في جميع مراكز البيانات التابعة لغوغل حول العالم، نعمل على الحيلولة دون وصول 86 في المئة من النفايات إلى مكبات النفايات".

محطات توليد طاقة الرياح

يقول غاري كوك، المحلل في منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) إن حملة "نظفوا السحب" التابعة لمنظمة غرينبيس هادئة منذ فترة، ولكن من المتوقع أن تصدر تقريرًا جديدًا في الشهر المقبل.

مصدر الصورة GETTY IMAGES Image caption تستثمر شركة أمازون في محطات توليد طاقة الرياح

ويتابع كوك: "لقد استطاعت الشركات أن تحقق أشياءً لم تكن قابلة للتحقيق من قبل، فأصبحنا نرى أشياء كبيرة تدار بالطاقة المتجددة".

وأردف كوك قائلًا: "هذه المؤسسات الكبيرة تفتح الطريق أمام غيرها للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وقد شهدنا ذلك مرات عديدة في الولايات المتحدة على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس الأخيرة".

وعلى الرغم من أن كوك مؤيد للخطوات التي اتخذتها كبريات الشركات إلى حد كبير، إلا أنه اختص إحدى الشركات بالنقد، وهي "خدمات أمازون ويب".

وتابع كوك: "إن معدل نمو شركة أمازون أكبر خمسة أو ستة أضعاف من مقدار الكهرباء المتولدة عن المصادر المتجددة التي ساهمت بها الشركة في شبكة توزيع الكهرباء".

واستطرد قائلًا: "لقد بدأت الشركة تتخذ خطوات نحو التغيير، ولكننا نريد أن تعتمد الشركة على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد احتياجاتها من الطاقة، وأن تكون أكثر شفافية".

وتقول أمازون إنها قطعت على نفسها "التزامًا طويل الأمد" بأن تعتمد كليًا على مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل بنيتها التحتية.

وقد أعلنت شركة أمازون على موقعها أنها تأمل أن تحقق 40 في المئة من التزامها بنهاية 2016.

وتمتلك أيضًا شركة أمازون ثلاث محطات لتوليد طاقة الرياح ومحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، التي تولد، حسبما تزعم الشركة، ما يكفي من طاقة لإمداد 150 ألف منزل بالكهرباء.

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على صفحة BBC Entrepreneurship.