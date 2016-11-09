تيريزا ماي تهنئ ترامب بالفوز بالرئاسة الأميركية

بدأت ردود الفعل تتواتر من مختلف دول العالم على فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وهنأت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بدورها ترامب، وقالت إن "بريطانيا والولايات ستبقيان شريكتين قريبتين في الميادين التجارية والامنية والدفاعية."

وقالت ماي في بيان "أود ان اهنئ دونالد ترامب لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة عقب حملة انتخابية صعبة. للولايات المتحدة وبريطانيا علاقات خاصة ودائمة مبنية على قيم الحرية والديمقراطية والمبادرة. اتوق للعمل مع الرئيس المنتخب ترامب لتعزيز هذه الاواصر وضمان امن ورخاء بلدينا في السنوات المقبلة."