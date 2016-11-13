ما هو سبب ارتفاع معدل حوادث السير بالضفة الغربية؟

احصاءات السلطة الفلسطينية تظهر أن هناك ارتفاعا كبيرا في حوادث المرور في الضفة الغربية مؤخرا.
ويبدو أن عدم قدرة السلطة على فرض القانون في العديد من المناطق يحد من قدرتها على تنظيم السير ومنع الحوادث.
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احصاءات السلطة الفلسطينية تظهر أن هناك ارتفاعا كبيرا في حوادث المرور في الضفة الغربية مؤخرا.
ويبدو أن عدم قدرة السلطة على فرض القانون في العديد من المناطق يحد من قدرتها على تنظيم السير ومنع الحوادث.