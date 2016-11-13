ما هو سبب ارتفاع معدل حوادث السير بالضفة الغربية؟
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ما هو سبب ارتفاع معدل حوادث السير بالضفة الغربية؟

  • 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

احصاءات السلطة الفلسطينية تظهر أن هناك ارتفاعا كبيرا في حوادث المرور في الضفة الغربية مؤخرا.

ويبدو أن عدم قدرة السلطة على فرض القانون في العديد من المناطق يحد من قدرتها على تنظيم السير ومنع الحوادث.