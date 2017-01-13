محطات فى حياة الفنانة المصرية الراحلة كريمة مختار

توفيت في القاهرة مساء يوم الخميس الممثلة المصرية كريمة مختار عن عمر ناهز الـ 82 عاما بعد صراع مع المرض.

ولدت كريمة مختار، واسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، عام 1934 وحازت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني في خمسينيات القرن الماضي من خلال العمل في برنامج إذاعي شهير للأطفال بعنوان "بابا شارو" أتاح لها فرصة العمل في الإذاعة لعدة سنوات.

لم تستطع كريمة مختار العمل في السينما في بداية مشوارها الفني بسبب اعتراضات من الأسرة، على الرغم من عرض الكثير من الأدوار السينمائية عليها في ذلك الوقت، حتى جاءتها الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش عام 1958 لتقتحم بعد ذلك عالم السينما في فيلم "ثمن الحرية".

تقرير محمود أبوبكر.