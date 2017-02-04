أول مطعم نباتي في الضفة الغربية

افتتح أول مطعم نباتي في جامعة القدس في الضفة الغربية والهدف نشر ثقافة الرفق بالحيوان.

ويُقبل على المطعم الطلبة رغم ثقافة مجتمعية تركز على أكل اللحوم عموماً.

يمكن تحميل تطبيق بي بي سي عربي عبر الرابط التالي