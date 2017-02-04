أول مطعم نباتي في الضفة الغربية
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أول مطعم نباتي في الضفة الغربية

  • 4 فبراير/ شباط 2017

افتتح أول مطعم نباتي في جامعة القدس في الضفة الغربية والهدف نشر ثقافة الرفق بالحيوان.

ويُقبل على المطعم الطلبة رغم ثقافة مجتمعية تركز على أكل اللحوم عموماً.

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