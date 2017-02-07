إسرائيل تمرر قانونا يسمح بمصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين بهدف الاستيطان

مررت اسرائيل قانونا مثيرا للجدل بأثر رجعي يشرعن 3800 بيت استيطاني بنيت على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط من أن هذه الخطوة تعرقل مساعي السلام.

ويبيح القانون للسلطات الإسرائيلية مصادرة أراضي الفلسطينيين إذا رأت أن المستوطنين أقاموا مستوطناتهم فوق هذه الاراضي بحسن نية او اذا سمحت لهم الدولة بذلك. كما يخول وزارة العدل صلاحية أن تضيف في أي وقت مستوطنات جديدة الى المستوطنات القائمة.

ووفقا للقانون فإنه سيتم تعويض ملاك الأراضي الأصليين من الفلسطينيين أو إعطاؤهم أراض بديلة.

تقرير نوال أسعد.

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