ماكين: إدارة ترامب في حالة اضطراب

بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في مؤتمر صحفي أن إدارته "آلة متناغمة منضبطة"، قال سناتور جمهوري كبير إن إدارة ترامب "في حالة اضطراب".

وردا على سؤال حول هذا الموضوع في مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية والدفاعية، وهو اجتماع سنوي بين مسؤولي السياسة الخارجية والدفاعية ، قال جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن الاستقالة الأخيرة لمايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب بمثابة مؤشر على أن كل شيء لا يسير على ما يرام في البيت الأبيض.

وكان ماكين قد قال في وقت سابق: "إن هذه الاستقالة هي دليل مقلق على الخلل الذي يسود حاليا إدارة الأمن القومي"، وتساءل حول النية الحقيقية للإدارة الامريكية الحالية حيال روسيا.