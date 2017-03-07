واشنطن تنشر قوات أمريكية في منبج شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الجيش الأمريكي نشر عددا من جنوده في مواقع غربي بلدة منبج الواقعة شمالي سوريا لمنع أي اشتباك بين القوات التركية من جهة والقوات السورية المدعومة من روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيز إن "الجنود الأمريكيين انتشروا في البلدة لمنع احتكاك القوات الموجودة هناك، وطمأنة تركيا إلى أن البلدة تخضع لجماعات مسلحة معارضة عربية تسمى المجلس العسكري لمنبج".

في هذه الأثناء، قال متحدث باسم المجلس العسكري لمنبج إن "القوات السورية الحكومية تسلمت مواقع كانت تسيطر عليها المعارضة" وفقا لاتفاق مع روسيا.