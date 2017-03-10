طفلان يقتحمان مداخلة أبيهما التلفزيونية
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طفلان يقتحمان مداخلة أبيهما التلفزيونية

  • 10 مارس/ آذار 2017

الاستاذ المساعد روبرت كلي كان يناقش أمرأً جاداً – التطورات في كوريا الجنوبية خلال مقابلته مع البي بي سي.

واستطاع أن يحافظ على جديته رغم الفوضى التي بدت في الخلفية.

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