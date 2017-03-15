"حفلة تنكرية" لإحياء ذكرى الثورة الروسية

يستضيف المسرح الروسي في سان بطرسبرغ المسرحية الشهيرة "حفلة تنكرية" للمخرج الراحل فسيلفولود ميرهولد.

وللمسرحية رمزية كبيرة، ذلك أن العرض الأول لها على مسرح ألكيكساندرينسي العريق كان أيضاً الأخير.

وقدر لليلة الافتتاح أن تصبح آخر أداء لمرحلة الإمبراطورية، وبات فبراير 1917 تاريخ بداية اضطراب ثوري دام عاماً تقريبا في روسيا.

يأتي العرض المسرحي اليوم لمناسبة الذكرى المئوية للثورة الروسية.

في سبتمبر/ أيلول 2017، سيفتح المسرح أبوابه أمام الجمهور لمشاهدة عرض "حفلة تنكرية: ذكرى المستقبل" على المسرح البلشفي في موسكو.