كاحل صناعي متطور

نسيم رمضان يزور جامعة ميشيغان تك في شمال الولايات المتحدة حيث يطور علماء كاحلاً صناعياً يتميز بأن لديه عدة مستويات من حرية الحركة . يتضمن الكاحل أيضا أجهزة استشعار تعطي معلومات للمستخدم عن الطريق الموجودة أمامه ليقرر الخطوة الافضل لها.