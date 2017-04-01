نعمة النسيان في حمص

قبل ثلاث سنوات التقت مراسلة بي بي سي، ليس دوسيت، ببراء وهي فتاة صغيرة تعيش في حمص، سوريا

كانت براء في بيت عائلتها عندما سقطت قذيفة على مطبخهم وأدت إلى مقتل أمها وأخيها.

نلتقي بها مجدداً لنرى كيف أصبحت حياتها اليوم.