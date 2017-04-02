مرض التوحد... دراسات عديدة وحقائق قليلة
مرض التوحد... دراسات عديدة وحقائق قليلة
تحتفل الأمم المتحدة في الثاني من أبريل/ نيسان من كل عام باليوم العالمي لمرض التوحد.
وتسلط المناسبة الضوء على معاناة مرضى التوحد بهدف مساعدتهم على تحسين ظروفهم ومنحهم وذويهم الدعم الاجتماعي والنفسي.
والتوحد هو مرض في الدماغ تظهر علاماته في الطفولة المبكرة. ومن أبرز أعراضه صعوبة الاندماج مع الآخرين.
ويقدر عدد المصابين بالتوحد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بأكثر من 3 ملايين شخص.
فيديو, دراسة : تدريب الآباء على التعامل مع مرضى التوحد يحسن حالتهم, المدة 1,51
دراسة أجرتها جامعة كينزكولج في لندن تشير إلى أن تدريب الوالدين على التعامل مع أطفالهم المصابين بالتوحد بداية من سن الثانية والنصف يقلص الأعراض القاسية لهذا المرض لديهم.