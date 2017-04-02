مرض التوحد... دراسات عديدة وحقائق قليلة

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مرض التوحد... دراسات عديدة وحقائق قليلة

2 أبريل/ نيسان 2017 جدّد في قبل 28 دقيقة

تحتفل الأمم المتحدة في الثاني من أبريل/ نيسان من كل عام باليوم العالمي لمرض التوحد.

وتسلط المناسبة الضوء على معاناة مرضى التوحد بهدف مساعدتهم على تحسين ظروفهم ومنحهم وذويهم الدعم الاجتماعي والنفسي.

والتوحد هو مرض في الدماغ تظهر علاماته في الطفولة المبكرة. ومن أبرز أعراضه صعوبة الاندماج مع الآخرين.