العراق: إخماد حرائق النفط في القيارة
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العراق: بعد شهور عديدة، إخماد حرائق النفط في القيارة

  • 6 أبريل/ نيسان 2017

في صيف عام 2016، أضرم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية النار في واحد من أكبر حقول النفط في العراق، وهو حقل القيارة، قبل فرارهم من المدينة التي تقع الى الجنوب من مدينة الموصل.

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