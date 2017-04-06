العراق: إخماد حرائق النفط في القيارة

في صيف عام 2016، أضرم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية النار في واحد من أكبر حقول النفط في العراق، وهو حقل القيارة، قبل فرارهم من المدينة التي تقع الى الجنوب من مدينة الموصل.