العراق: إخماد حرائق النفط في القيارة

في صيف عام 2016، أضرم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية النار في واحد من أكبر حقول النفط في العراق، وهو حقل القيارة، قبل فرارهم من المدينة التي تقع الى الجنوب من مدينة الموصل.
العراق: بعد شهور عديدة، إخماد حرائق النفط في القيارة
- 6 أبريل/ نيسان 2017
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