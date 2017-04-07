الهجوم على قاعدة جوية في سوريا
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الهجوم على قاعدة جوية في سوريا

  • 7 أبريل/ نيسان 2017

أطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخا من طراز كروز توماهوك استهدف قاعدة الشعيرات الجوية في حمص.

مطار الشعيرات يعتبر من أكبر المطارات العسكرية في سورية.

وتقول واشنطن إن الهجوم على بلدة خان شيخون انطلق من هذه القاعدة مسفرا عن مقتل عشرات المدنيين.

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