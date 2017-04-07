الهجوم على قاعدة جوية في سوريا

أطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخا من طراز كروز توماهوك استهدف قاعدة الشعيرات الجوية في حمص.
مطار الشعيرات يعتبر من أكبر المطارات العسكرية في سورية.
وتقول واشنطن إن الهجوم على بلدة خان شيخون انطلق من هذه القاعدة مسفرا عن مقتل عشرات المدنيين.
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أطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخا من طراز كروز توماهوك استهدف قاعدة الشعيرات الجوية في حمص.
مطار الشعيرات يعتبر من أكبر المطارات العسكرية في سورية.
وتقول واشنطن إن الهجوم على بلدة خان شيخون انطلق من هذه القاعدة مسفرا عن مقتل عشرات المدنيين.