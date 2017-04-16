مصر: براءة آية حجازى و7 آخرين من تهمة الاتجار فى البشر
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مصر: براءة آية حجازى و7 آخرين من تهمة الاتجار فى البشر

  • 16 أبريل/ نيسان 2017

قضت محكمة جنايات مصرية ببراءة ثمانية متهمين من تهم الإتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيا، وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي.

وكان المتهمون، ومن بينهم المتهمة آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية، ألقي القبض عليهم في مايو أيار عام 2014 وأحيلوا للمحاكمة التي استمرت ما يقرب من عامين.وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن حجازي. وصدر بيان عن البيت الأبيض، في سبتمبر/ أيلول 2016، طالب بإسقاط جميع التهم المنسوبة لها وإطلاق سراحها.

تقرير محمد حميدة.

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