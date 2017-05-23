انفجار مانشستر: بي بي سي في موقع الحدث

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل 22 شخصا على الأقل في انفجار بقاعة "مانشستر ارينا" للحفلات الموسيقية بمدينة مانشستر في بريطانيا.

قالت الحكومة البريطانية إنها تتعامل مع الحادث باعتباره عملا إرهابيا

ووصفت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الحادث بأنه "مروع". وترأس ماي اجتماعا للجنة "كوبرا" الحكومية للطوارئ لبحث تداعيات الانفجار.

وأعلنت الحكومة تعليق رحلات القطارات من المحطة القريبة من القاعة التي تعرضت للهجوم وإليها، فضلا عن تعليق كافة حملات الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

يرصد مراسل بي بي سي مراد الشيشاني تطورات الأحداث في موقع الانفجار.