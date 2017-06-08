كيف تؤثر نتيجة الانتخابات على الاقتصاد البريطاني؟

احتل الاقتصاد في بريطانيا مكانة مهمة في البرامج الانتخابية لأكبر الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات.

وتعهد حزب المحافظين بمواصلة سياسة التقشف من أجل تقليص العجز في الموازنة.

لكن خبراء يعتقدون أن هذه السياسية غير صحية بالنسبة للنمو الاقتصادي.

العمال بقيادة جيريمي كوربين تعهدوا بزيادة الانفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية.

سياسة قد تكون جيدة لتحفيز الاقتصاد لكنها ستزيد من مستوى العجز في الموازنة على المدى البعيد.

ويبقى مصير الجنيه الاسترليني معلقا لحين ظهور النتائج النهائية للانتخابات.