ما هو سبب تراجع الحزب الوطني الأسكتلندي؟

أدت نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا إلى تشكيل"مجلس عموم بلا أغلبية"، بعدما فاز حزب المحافظين بأكبر عدد من المقاعد، وخسر الأغلبية التي كان يتمتع بها.

وتعد هذه النتائج فشلا بالنسبة لتيريزا ماي التي دعت إلى انتخابات مبكرة من أجل الحصول على أغلبية أكبر وعلى تفويض شعبي قوي، يدعم موقعها في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإذا بها تخرج بعدد أقل من المقاعد.

وحصل الحزب الوطني الأسكتلندي (SNP)على 35 مقعدا من أصل 59 مقعدا أي بخسارة 21 مقعدا مقارنة بالانتخابات الماضية، ويعزو المراقبون هذه الخسارة إلى دعوة زعيمة هذا الحزب إلى تنظيم استفتاء ثاني بخصوص انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

مراسلة بي بي سي منى يا.