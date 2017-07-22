محمود عباس: أعلن تجميد كل الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس ، تجميد كافة الاتصالات مع إسرائيل حتى تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.