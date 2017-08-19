الجيش اللبناني: لا تنسيق مع الجيش السوري أو حزب الله في عملية "فجر الجرود"

اصدر الجيش اللبناني بيانا اعلن فيه اطلاق ماسماها بعملية فجر الجرود لطرد من وصفهم بالإرهابيين وتجمعاتهم في جرود منطقة رأس بعلبك والقاع.

وكان الجيش اللبناني قد كثف يوم الجمعة من قصفه للمنطقة مستخدما الطائرات المروحية والمدفعية الثقيلة، بعد أن أعلن أول أمس سيطرته على تلال ومواقع من مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية.

ويأتي ذلك فيما أعلن حزب الله اللبناني أنه بدأ عملية عسكرية مشتركة مع الجيش السوري أطلق عليها اسم "وإن عدتم عدنا" ضد جيب لتنظيم مايسمى الدولة الإسلامية داخل سوريا من جهة الحدود مع لبنان.

لكن مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد علي قانصوه انه لا تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري أو حزب الله في هذه العملية.