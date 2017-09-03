مطعم صينى يتيح الدفع بواسطة التعرف على ملامح الوجه

أطلقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة " "كنتاكي"الأمريكية في الصين نظاما متطورا يعتمد على تقنية الدفع عبر التعرف على ملامح الوجه.
وتتيح الخدمة لزبائن المطعم طلب الطعام عبر شاشة مزودة بخاصية التعرف على الوجه دون الحاجة إلى استخدام البطاقة.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أطلقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة " "كنتاكي"الأمريكية في الصين نظاما متطورا يعتمد على تقنية الدفع عبر التعرف على ملامح الوجه.
وتتيح الخدمة لزبائن المطعم طلب الطعام عبر شاشة مزودة بخاصية التعرف على الوجه دون الحاجة إلى استخدام البطاقة.