مطعم صينى يتيح الدفع بواسطة التعرف على ملامح الوجه

أطلقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة " "كنتاكي"الأمريكية في الصين نظاما متطورا يعتمد على تقنية الدفع عبر التعرف على ملامح الوجه.

وتتيح الخدمة لزبائن المطعم طلب الطعام عبر شاشة مزودة بخاصية التعرف على الوجه دون الحاجة إلى استخدام البطاقة.