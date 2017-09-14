بالفيديو: لحظة التقاء نمرين من فصيلين مختلفين

سعى العاملون في حديقة حيوان سان دييغو الأمريكية لتأليف صغيرين من فصيلين مختلفين من النمور
نمر سومطري. أما الآخر فهو بنجالي.
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سعى العاملون في حديقة حيوان سان دييغو الأمريكية لتأليف صغيرين من فصيلين مختلفين من النمور
نمر سومطري. أما الآخر فهو بنجالي.