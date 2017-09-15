انفجار في مترو أنفاق لندن: شاهدة عيان تقول إنها شاهدت "جدارا من اللهب"
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

انفجار في مترو أنفاق لندن: شاهدة عيان تقول إنها شاهدت "جدارا من اللهب"

  • 15 سبتمبر/ أيلول 2017

تحقق الشرطة البريطانية في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على متن قطار للأنفاق.

وكانت مقدمة أخبار بي بي سي، سوفي راوورث قرب محطة القطار ونقلت شهادة سيدة تحدثت إليها وكانت على متن القطار.