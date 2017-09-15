انفجار في مترو أنفاق لندن: شاهدة عيان تقول إنها شاهدت "جدارا من اللهب"

تحقق الشرطة البريطانية في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على متن قطار للأنفاق.
وكانت مقدمة أخبار بي بي سي، سوفي راوورث قرب محطة القطار ونقلت شهادة سيدة تحدثت إليها وكانت على متن القطار.
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تحقق الشرطة البريطانية في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على متن قطار للأنفاق.
وكانت مقدمة أخبار بي بي سي، سوفي راوورث قرب محطة القطار ونقلت شهادة سيدة تحدثت إليها وكانت على متن القطار.