النعاس يغلب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

النعاس يغلب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي

  • 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

غفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدة مرات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف مساء الإثنين.

ودافع أنصار إردوغان عنه قائلين إن نعاسه دليل على اجتهاده في العمل.

مواضيع ذات صلة