حرب أعلام تشتعل في إسبانيا

وصل رئيس الحكومة الكتالونية المقالة كارلس بوجديمون إلى بروكسل بعد اتهام الادعاء العام الإسباني له بالتمرد، بينما تراجعت الأحزاب القومية الكتالونية عن رفضها المشاركة في الانتخابات التي دعت إليها مدريد.

وبعيدا عن أروقة البرلمانات ودهاليز السياسة، تتخذ الأزمة منحى آخر في الشارع، يتمثل في حرب أعلام بين من يرفع العلم الإسباني ومن يحمل علم كتالونيا.

وقد حققت الأعلام قيمة مبيعات عالية منذ اندلاع الأزمة الكتالونية. كما كثر الإقبال على شراء ثلاثة أعلام يرمز كل واحد منها إلى آراء سياسية.

فما هي هذه الاعلام وإلى ما ترمز؟