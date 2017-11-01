ترامب: سأرسل مهاجم مانهاتن إلى غوانتانامو

قال الرئيس الأمركي دونالد ترامب للصحفيين إنه يفكر في نقل سيف الله سايبوف المتهم بتنفيذ هجوم مانهاتن، إلى سجن غوانتانامو.

ودعا ترامب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في المهاجر الأوزبكي سيف الله سايبوف، المتهم بدهس أشخاص وراكبي الدرجات الهوائية على ممر للمشاة، مما أدى إلى مقتل ثمانة اشخاص.

ووصف ترامب سايبوف، البالغ من العمر 29 عاما، بأنه "إرهابي".

وقال سايبوف، الذي نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة عليه النار، للمحققين إنه تشجع لتنفيذ الهجوم بمشاهدة مقاطع فيديو لتنظيم الدولة الأسلامية، وإنه بدأ التخطيط للهجوم منذ عام، وذلك وفقا للشكوى الجنائية التي قٌدمت ضده يوم الأربعاء.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إرهابي نيويورك كان سعيدا عندما طلب تعليق علم تنظيم الدولة الإسلامية في غرفته في المستشفى. قتل ثمانية أشخاص، وأصاب 12 آخرين بإصابات خطيرة. يجب أن يٌحكم عليه بالإعدام".